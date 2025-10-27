Arrestan a individuo acusado de trata de personas y violación agravada en contra de hermanitas

Tegucigalpa – Agentes de apoyo estratégico, operaciones especiales y comunicaciones de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) arrestaron en un sector de La Ceiba, Atlántida, a Henrry Marvin Arzú Morales, por suponerlo responsable del delito de violación agravada continuada y trata de persona agravado con la finalidad de realizar actos ilícitos en perjuicio de dos hermanas menores de edad.

El caso fue trabajado por la Fiscalía Regional del Litoral Atlántico en coordinación con agentes del grupo de investigación de los delitos en contra de la libertad sexual de la ATIC, quienes constataron en sus diligencias que los delitos fueron cometidos durante el año 2021.

Según las investigaciones las hermanitas huyeron de su vivienda y conocieron al imputado días después, y éste aprovechándose de su situación de vulnerabilidad junto a otros sospechosos obligaron a las ofendidas a sostener relaciones sexuales con varios desconocidos a cambio de dinero, recibiendo ellas 50 lempiras y droga para mantenerlas dopadas.

Asimismo, el capturado y otros sospechosos de forma continua abusaban sexualmente de las ofendidas y otras menores de edad, obligándolos a realizar otros actos y vejámenes entre ellas mismas mientras las grababan, con el objetivo de comercializar ese material ilícito.

El caso fue presentado a los juzgados con jurisdicción nacional de San Pedro Sula, Cortés, por lo que fue remitido a esa localidad. PD