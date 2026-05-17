Arrestan a guardia de seguridad que le disparó varias veces a su compañera de hogar

Tegucigalpa – Producto de las acciones orientadas a combatir y esclarecer delitos violentos contra la mujer, la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), realizó la detención de manera flagrante de un individuo, como presunto responsable del delito de femicidio en su grado de ejecución de tentativa acabada contra su pareja sentimental.

La intervención policial fue ejecutada en la colonia El Pedregal, por un equipo especializado del Departamento de Femicidios y Delitos Conexos (DFDC), luego de recibir la denuncia sobre un hecho violento ocurrido en la zona.

El detenido es un hombre de 47 años de edad, quien labora como guardia de seguridad, originario de Guajiquiro, La Paz, y residente en Tegucigalpa, Francisco Morazán.

De acuerdo con las investigaciones preliminares realizadas por agentes de investigación, el hecho se registró este domingo 17 de mayo del presente año, cuando el sospechoso sostuvo una fuerte discusión con su pareja sentimental en su lugar de residencia.

Según las indagaciones efectuadas, motivado presuntamente por celos y conflictos de índole pasional, el imputado habría tomado un arma de fuego tipo revólver y disparado contra la humanidad de la víctima, causándole heridas de gravedad.

Asimismo, según versión brindada por el sospechoso, el ataque se habría originado debido a supuestas diferencias personales relacionadas con la existencia de otra relación sentimental por parte de la víctima.

Tras suscitarse el hecho violento, la afectada fue auxiliada de inmediato por personas presentes en el sector y posteriormente trasladada de emergencia hacia un centro asistencial de la capital, donde actualmente recibe atención médica.

Una vez interpuesta la denuncia, equipos de investigación de la DPI ejecutaron diferentes diligencias investigativas y operativas que permitieron ubicar y arrestar de manera inmediata al presunto responsable del ataque.

Durante el procedimiento policial, a este individuo se le decomisó un arma de fuego tipo revólver, la cual contenía cuatro cartuchos sin percutir. Asimismo, en la escena del crimen se encontraron dos casquillos percutidos, mismos que serán sometidos a los análisis correspondientes como parte del proceso investigativo. JS