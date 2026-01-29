Arrestan a ciudadano con fuerte suma de dinero extranjero en el punto fronterizo de Agua Caliente

Ocotepeque – La Policía Nacional a través de la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos (DNSPF), ejecutó una operación de alto impacto que dejó como resultado el arresto de un ciudadano de avanzada edad, a quien se le decomisó una fuerte suma de dinero en moneda extranjera, durante un operativo fijo en el punto de control fronterizo de Agua Caliente, departamento de Ocotepeque.

– El decomiso asciende a más de 192 mil quetzales, equivalentes a más de 600 mil lempiras.

La efectiva acción policial fue desarrollada por funcionarios de la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos (DNSPF), con el apoyo del Grupo de Operaciones Especiales Tácticas (GOET), asignados a este punto estratégico, como parte de las acciones de control y combate a los delitos transnacionales en zonas fronterizas del país.

El ahora detenido es un hombre de 59 años de edad, originario y residente en el municipio de Concepción, Ocotepeque, quien fue requerido cuando se desplazaba a bordo de un vehículo automotor por la zona.

Durante el procedimiento, el ciudadano fue detenido en flagrancia, por suponerlo responsable del delito de lavado de activos, en perjuicio de la economía del Estado de Honduras.

Al momento de su arresto, se le decomisó la siguiente evidencia:

• 192,648.35 quetzales, equivalentes a un aproximado de 660,747.20 lempiras.

• 01 vehículo, marca Toyota, tipo pick up, color gris.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, el hecho se registró el miércoles 28 de enero de 2026, cuando funcionarios de la DNSPF, ejecutaban un operativo fijo a la altura de la aldea Machuca, municipio de Santa Fe, Ocotepeque, en ese momento, el ahora detenido fue requerido para una inspección de rutina.

Durante la revisión del vehículo, los funcionarios detectaron alteraciones en un compartimento oculto, por lo que se procedió a realizar una inspección minuciosa, encontrando varios paquetes de color negro que contenían dinero en moneda extranjera (quetzales), motivo por el cual se procedió de inmediato a su detención.

El imputado, junto con la evidencia decomisada, fue puesto a disposición de las autoridades competentes, para continuar con el debido proceso legal, conforme a lo establecido en la ley. JS