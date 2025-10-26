Arrecia violencia contra la mujer en Honduras, suman 203 muertes en 2025

Tegucigalpa – La coordinadora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH), Migdonia Ayestas, indicó este domingo que la muerte violenta de mujeres sobrepasa las 200 a menos de 10 meses del 2025.

“203 son las muertes violentas que han ocurrido y se han registrado en este año en el país, donde Francisco Morazán, Cortés y Olancho es donde más se registra víctimas, aun cuando casi son todos los departamentos donde hay una mujer que ha perdido la vida”, especificó.

Ayestas detalló que en promedio mueren cada dos días muere una mujer de forma violenta en el país, es decir 20 homicidios femeninos al mes.

La captura de los responsables es la primera medida que el Estado debe desarrollar, asimismo desarrollar acciones preventivas resaltó.

La directora del OV –UNAH enfatizó que la violencia contra las mujeres se vuelve un problema porque de entre las hondureñas pues la violencia se vuelve un continuo, que empieza con la violencia física, como los golpes y gritos, sigue con la violencia sexual y las muertes violentas. VC