Arrancan las audiencias públicas para aspirantes a cargos al TJE

Tegucigalpa-La Comisión Especial del Congreso Nacional continúa este martes con las audiencias públicas de los postulantes a magistrados propietarios y suplentes del Tribunal de Justicia Electoral (TJE).

Las audiencias iniciaron a las 9:00 de la mañana de este día, ya superada la revisión de pruebas psicométricas y toxicológicas, también con el cierre de las entrevistas a candidatos del Consejo Nacional Electoral (CNE).

La vicepresidenta del Congreso Nacional, Lissi Cano, indicó que de las 29 autopostulaciones se someterán a las audiencias publicas para las vacantes en el TJE.

A continuación, puedes ver la audiencia en vivo de aspirantes al TJE. PD/IR