Arrancan las elecciones más trascendentales de Honduras

Tegucigalpa – Mediante una cadena nacional de radio y televisión que comenzó a las 6.45 de la mañana se dio por iniciado el proceso electoral hondureño este domingo 30.11.2025. Los comicios representan los más trascendentales en la historia democrática reciente, donde cuatro presidenciables buscar el poder de la nación para el período 2026-2030.

– Nos vemos en las urnas, expresó la consejera Hall.

Dos de los tres consejeros del CNE, Ana Paola Hall y Marlon Ochoa, encabezaron los actos de inauguración en el capitalino Instituto Central Vicente Cáceres (ICVC), de su lado Cossette López informó que no estaría en el evento por “serias amenazas” a su seguridad.

Ante la presencia de delegaciones de observadores nacionales e internacionales, así como representantes diplomáticos, y autoridades policiales y militares, los consejeros dieron el banderillazo de las elecciones número 12 de la historia democrática reciente desde 1980.

[LEER] Que sea “un tsunami” de votos

El consejero Ochoa expresó que se lograron vencer obstáculos para llegar al momento de las elecciones de este domingo. “Nos congratulamos en decir que hoy habrá elecciones”, dijo.

“Exigimos que nos permitan de manera soberana ejercer nuestro derecho ciudadano. No a la injerencia, nadie más que los hondureños votan en Honduras”, manifestó.

El consejero Marlon Ochoa.

Pidió a la población en general exigir el uso del dispositivo biométrico, participar en el escrutinio público y conciencia de que el informe del CNE de las 9.00 de la noche son preliminares. “Pido a los medios de comunicación no declarar ganadores anticipados e evitar el desorden público”, indicó.

De su lado, la consejera Hall citó que llegó el día para ejercer el derecho al sufragio.

“Las elecciones que hoy inician finalizan con la declaratoria máximo 30 días después. La transmisión de resultados preliminares se hará esta noche, las consejeras y el consejero tenemos la obligación de acudir a la divulgación del TREP esta noche”, subrayó.

La consejera Ana Paola Hall.

Hall llamó a la responsabilidad de todos los actores involucrados en el proceso eleccionario de este domingo. Asimismo, agradeció a las FFAA en el transporte y custodia de los materiales electorales y “esperamos que sigan cumpliendo con el retorno del material”.

Dijo que el general Roosevelt Hernández, jefe de las FFAA, tiene una gran responsabilidad como institución apolítica y no deliberante de respetar los resultados del pueblo en las urnas.

Recordó a los partidos políticos no hacer declaratorias de ganadores en forma temprana para no avivar la confrontación y violencia en el país.

“Estas no son unas elecciones más porque se desarrollan en uno de los contextos más complejos de la historia”, subrayó.

Datos de las elecciones

De acuerdo a recuentos del Consejo Nacional Electoral (CNE), unos 6.4 millones de personas están habilitados para acudir a las urnas. En ese sentido, en total se habilitaron 19 mil 167 Juntas Receptoras de Votos (JRV), que se concentrarán en cinco mil 768 centros de votación.

En la contienda participan cinco partidos y cuatro candidatos presidenciales, y quien gane sucederá a Xiomara Castro el 27 de enero de 2026.

Los que acaparan mayor caudal de votantes, según sondeos, son Rixi Moncada, de Libre, cuyo coordinador general es el expresidente Manuel Zelaya, esposo y principal asesor de la mandataria del país; Nasry Asfura, del Nacional; primera fuerza de oposición, y Salvador Nasralla, del Liberal, segunda. JS