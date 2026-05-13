Arranca Jornada Nacional de Vacunación y Desparasitación 2026

Tegucigalpa – Este miércoles se inauguró la Jornada Nacional de Vacunación y Desparasitación 2026, acto en el que participaron el presidente Nasry Asfura y su esposa Lissette del Cid.

La jornada de vacunación ejecutada por la Secretaría de Salud, se realizará del 13 al 29 de mayo y tiene como meta proteger a dos millones 557 mil 72 hondureños mediante vacunación, desparasitación y suplementación con vitamina A.

Tras la vacunación del mandatario y la Primera Dama, también recibió su dosis el representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en Honduras, Bastiaan van ’t Hoff, respaldando el esfuerzo conjunto entre el Gobierno de Honduras y organismos internacionales para fortalecer la prevención y la salud pública en el país.

En su mensaje, el presidente Asfura recordó que las vacunas han salvado millones de vidas en el mundo durante las últimas décadas e hizo un llamado a madres, padres y encargados de menores a confiar en la vacunación.

“Las vacunas son seguras, gratuitas y salvan vidas. Vacunarse es proteger a nuestras familias y a Honduras”, expresó el mandatario.

Cobertura nacional

La Jornada Nacional de Vacunación y Desparasitación priorizará a menores de cinco años, adolescentes, embarazadas, adultos mayores, personas con enfermedades crónicas, trabajadores de salud y trabajadores de granjas avícolas.

Las vacunas estarán disponibles de manera gratuita en los mil 800 establecimientos públicos de salud, hospitales y el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).

Asimismo, más de seis mil brigadas se desplazarán a barrios, colonias, aldeas y caseríos para ampliar la cobertura y acercar los servicios de salud a las comunidades.

La jornada cuenta con financiamiento nacional y el apoyo de gobiernos municipales, Unicef, OPS/OMS, Feed The Children y la Fundación Hondureña para el Niño con Cáncer. JS