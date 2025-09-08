Arranca el proyecto UNAH-PUMAS: transporte gratuito y seguro para estudiantes universitarios

Tegucigalpa– La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) puso en marcha este lunes el proyecto piloto de transporte universitario UNAH-PUMAS, un servicio gratuito que busca garantizar seguridad y bienestar a la comunidad estudiantil.

Desde tempranas horas, los estudiantes comenzaron a abordar las unidades que recorrerán rutas establecidas hacia y desde la máxima casa de estudios.

El rector de la UNAH, Odir Fernández, destacó que este proyecto representa un avance histórico en beneficio de los jóvenes hondureños. “Definitivamente hoy marcamos un nuevo hito en la historia de la Universidad. Retomamos un proyecto que existió hace unos 30 o 40 años y que algunos llegaron a disfrutar en su momento. Hoy lo traemos de vuelta para apoyar a quienes, con mucho sacrificio, vienen a estudiar y no cuentan con la capacidad de pagar un transporte”, expresó.

Fernández agradeció a los distintos sectores que han acompañado la iniciativa y, de manera especial, a las Fuerzas Armadas, que brindarán seguridad a cada unidad. “Transportar personas, futuros profesionales, no es nada fácil. Por eso agradecemos a los conductores, a las autoridades y a quienes creyeron en este esfuerzo. El reto no es iniciar, sino garantizar que el proyecto se mantenga en el tiempo”, puntualizó.

Las unidades del UNAH-PUMAS fueron debidamente rotuladas para que los estudiantes puedan identificarlas fácilmente en las estaciones habilitadas. Cada bus lleva un sello distintivo en el frente, junto a la puerta de acceso y en el vidrio trasero.

Además, el personal asignado a la seguridad recibió una capacitación especial para resguardar el orden durante los recorridos. Este acompañamiento estará a cargo de las Fuerzas Armadas, en coordinación con las autoridades universitarias, como símbolo de disciplina, compromiso y respaldo a la juventud.

Desde hoy, los estudiantes pueden acceder al transporte mostrando su carnet universitario vigente o un código QR que los acredita como parte de la comunidad de la UNAH.

“UNAH-PUMAS” arranca, así como un símbolo de transformación y apoyo para miles de jóvenes que diariamente se trasladan a la universidad, marcando un paso importante en la búsqueda de soluciones a las necesidades de la educación superior en Honduras.LB