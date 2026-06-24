Arquitectos identifican “abanico de situaciones” en “zona cero” del derrumbe en Tegucigalpa

Tegucigalpa – La presidenta del Colegio de Arquitectos de Honduras (CAH), Isis Garrido, señaló que el derrumbe registrado en una bodega del Anillo Periférico responde a varios factores técnicos que deben ser revisados para evitar nuevas tragedias en la capital.

«Es un abanico de situaciones que han pasado. El correcto estudio de suelos, el correcto trabajo de seguimiento y el cumplimiento de que se ejecuten de acuerdo a lo requerido», expresó Garrido al referirse a las posibles causas del colapso.

El Cuerpo de Bomberos informó este miércoles del hallazgo sin vida de la segunda víctima del derrumbe en una bodega en el Anillo Periférico a la altura de la colonia Loarque, capital hondureña.

El fallecido fue identificado preliminarmente según descripción brindada por familiares como Félix Núñez, y además se conoció que él se desempeñaba como contador de la empresa propietaria de la bodega.

«Sí pueden seguir sucediendo hechos como estos. Tenemos que hacer un levantamiento de todos los taludes y cortes que existen para identificar futuras fallas y hacer la mayor mitigación posible», advirtió la presidenta del Colegio de Arquitectos de Honduras.

La especialista aseguró que en el país existen las capacidades y herramientas para prevenir este tipo de incidentes.

«No estamos en contra del progreso, pero sí debe haber procesos para esto», manifestó Garrido, al tiempo que señaló que deben verificarse aspectos como drenajes, pendientes, vegetación y medidas de retiro en las construcciones. «Lo peor de todo esto es que la vida al final no la recuperamos, y eso es lo más afectado», concluyó.

Ya han pasado más de 24 horas de este hecho y los cuerpos de socorro aún buscan a una tercera persona reportada como desaparecida en el sector.

Lo que sucedió el martes fue un derrumbe en cuña donde hay dos fracturas en la pared del talud, y la parte de enfrente de la parte alta cedió, según expertos.