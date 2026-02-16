Arquidiócesis de Tegucigalpa invita a vivir una Cuaresma de elección, renovación y envío misionero

Tegucigalpa –La Arquidiócesis de Tegucigalpa presentó su mensaje para la Cuaresma 2026, invitando a los fieles a vivir un tiempo de reflexión, renovación espiritual y misión.

De acuerdo al comunicado de la iglesia, esta temporada litúrgica, que actualmente tiene un fuerte carácter penitencial, tiene sus raíces en la preparación al bautismo de adultos, desarrollándose durante los cuarenta días previos a la Vigilia Pascual.

El mensaje destacó que los ritos cuaresmales tradicionales, como la “elección”, los “escrutinios” y la entrega del símbolo de la fe (el Credo) y de la oración del Padre Nuestro, siguen vigentes hoy en el Ritual de Iniciación Cristiana de Adultos, y son practicados por la Iglesia Católica a nivel mundial. Estas prácticas reflejan el proceso de elección, prueba y envío que caracteriza el camino cuaresmal.

Las lecturas dominicales de este año, correspondientes al “Ciclo A”, subrayan la presencia de signos fundamentales como el agua y la luz, símbolos que introducen a los fieles a la vida del Resucitado por medio del bautismo. “Estamos, por tanto, en un tiempo prebautismal para algunos y, para la mayoría, en un tiempo de renovación y purificación siempre necesarias”, señaló el comunicado.

En este contexto, la mayoría de los envíos parroquiales en el marco de la Santa Misión Nacional se llevarán a cabo durante la Cuaresma. La actividad busca recordar el mensaje de Jesús: “Vengan a mí los que están cansados y agobiados, y yo los aliviaré” (Mt 11,28), aplicando estas palabras primero a los propios fieles, para luego acercarlas a quienes esperan una invitación personal, cercana y sincera. “Será, pues, una Cuaresma de envío misionero”, indicaron las autoridades eclesiásticas.

El mensaje también hizo énfasis en la importancia de la obediencia al Espíritu Santo, quien guía a los fieles incluso en el desierto y los ayuda a enfrentar las tentaciones. Reconocer las atracciones del mal y dar nombre a los propios pecados es, según la Arquidiócesis, el primer paso hacia una confesión sacramental sincera y un arrepentimiento verdadero.

El comunicado concluye recordando que los cristianos han sido elegidos por Dios, tentados por el demonio, pero también bautizados y enviados a evangelizar, reafirmando que cada creyente es, en esencia, una misión viva. LB