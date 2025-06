Arnautovic, el campeón de la ‘Champions’ 2010 que fue detenido en el Santiago Bernabéu

Roma – El austríaco Marko Arnautovic es el único superviviente de la ‘Champions’ de 2010, la tercera y última que conquistó el Inter de Milán, en el Santiago Bernabéu, donde dejó un divertido episodio: fue detenido dos veces por la policía al ser confundido con un aficionado ‘nerazzurro’ más.

Arnautovic es uno de esos jugadores que han visto mundo. Twente, Werder Bremer, Stoke City, Wet Ham, Shangai, Bolonia… e Inter de Milán, donde ha jugado en dos etapas.

La primera, muy breve, fue en la temporada 2009-10, cuando el combinado ‘nerazzurro’ completó el triplete con la ‘Champions’ disputada en el Santiago Bernabéu ante el Bayern de Múnich. La segunda comenzó en 2023, por lo que no estuvo en la final perdida ante el Manchester City.

Han pasado ya de ese momento, del día en el que el Inter certificó el triplete y su última ‘orejona’, exactamente 15 años. Por aquel entonces tenía 21 años. Ahora tiene 36 y es uno de los más experimentados del vestuario, aunque su papel es secundario. Acumula, sin embargo, en la presente temporada, 7 goles entre todas las competiciones. Aprovecha sus minutos.

El fútbol le brinda una segunda oportunidad este sábado 31 de mayo, ante el PSG, en un partido en el que esta vez sí tiene opciones reales de jugar, aunque sea de suplente.

Porque cuando ganó la ‘Champions’ con el mítico Inter de José Mourinho, tuvo aún menos protagonismo que este año. Por eso no se atreve a dar consejos a sus compañeros.

«Era mucho más joven, en el vestuario no sentía casi presión. Ahora todo es diferente, siempre intento aportar positividad al grupo», dijo en el día de medios del club previo a la gran final de este sábado, cuando habló de sus recuerdos en 2010.

Este año rozó la gesta del triplete otra vez con el mismo equipo. Pero en el último momento, al Inter le fallaron las fuerzas e hincó la rodilla en las semifinales de la Copa Italia y en la última jornada del ‘Scudetto’.

Hubiera sido su segundo, después del de 2010, que vivió casi en su totalidad desde el banquillo o la grada. Allí, en la celebración de su primera y única ‘Champions’, acabó detenido dos veces por las autoridades, que no pensaron pudiera ser un jugador de aquel mítico equipo.

«Me detuvieron dos veces en el Bernabéu», desveló también en el día de medios, 15 años después de que sucediera todo.

«Yo estaba en la grada y bajé al campo porque habíamos ganado. La acreditación la tiré por la emoción, no sé donde. Luego unos aficionados me llamaron, me acerqué a la grada y cuando quise volver me detuvo la policía», añadió entre risas.

Este sábado jugará su primera final de ‘Champions’ como jugador con posibilidad de entrar en el campo. Simone Inzaghi confía en él, en su olfato goleador, y su entrada en los minutos finales, si el partido está igualado o el Inter necesita remontar, es una baza más que probable.

Esta vez, además, en caso de ganar su segunda ‘Champions’, nadie le confundirá con un aficionado. EFE

