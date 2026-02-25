Arnaldo Martínez será desde el viernes el nuevo presidente de la Chico

Tegucigalpa – La Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción (Chico), elegirá a Arnaldo Martínez como su nuevo presidente en sustitución de Gustavo Boquín.

Así lo confirmó Silvio Larios, quien detalló que en la asamblea nacional ordinario el próximo viernes 27 de febrero a las 4.00 de la tarde se hará la juramentación del nuevo presidente de la Chico.

Dijo que la Cámara de la Construcción entra en una nueva etapa que cumple 58 años de aniversario. “Seguiremos siendo el motor de desarrollo social y económico de la nación”, expresó.

Larios manifestó que en los cuatro años anteriores el principal problema que tuvieron fue el impago a los contratistas por parte del gobierno, una situación que provocó el cierre de muchas empresas del rubro, mientras otros abandonaron el país.

Abogó para que las deudas por parte de la administración gubernamental se pongan al día, aunque apuntó que existen compromisos de honrar las deudas en tiempo y forma.

Es importante mencionar que Gustavo Boquín fue juramentado esta semana como titular de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS). JS