Arístides Mejía advierte que eliminar el TJE sería “contraproducente”

Tegucigalpa – El magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Arístides Mejía, afirmó que eliminar este organismo representaría un retroceso para el sistema democrático hondureño, y que sus funciones deben mantenerse independiente.

Ante la posibilidad de una reforma para trasladar sus atribuciones a una unidad especial de la Corte Suprema de Justicia, señaló que esa medida sería contraproducente debido a la naturaleza política de otras instituciones.

“De lo que se trata es de independizar la función electoral, no introducirla dentro de un poder del Estado que está a su vez con una composición política que puede afectar el desarrollo de las instituciones”, manifestó.

Mejía sostuvo que uno de los principales retos del TJE es simplificar sus procedimientos para facilitar el acceso a la justicia electoral, especialmente para quienes no cuentan con recursos suficientes para contratar asesoría legal.

Según su criterio, se deben capacitar más a los representantes de los partidos políticos, quienes presentan recursos ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) y apelaciones ante el Tribunal de Justicia Electoral.

Sobre los expedientes pendientes, el magistrado informó que la mayoría de los casos ya fueron resueltos, debido a que el TJE está permanentemente en la resolución de conflictos.

Detalló que actualmente los procesos abiertos están relacionados con un órgano partidario y otro vinculado a una alcaldía, mientras continúan a la espera del nombramiento del tercer magistrado que completaría la integración del tribunal. AD