Argumentos del Gobierno son ambiguos, dicen docentes que confirman paro nacional el lunes

Tegucigalpa – Más de 70 mil docentes inician acciones de “brazos caídos” y un paro nacional este lunes a causa de que los argumentos del Gobierno sobre el prometido ajuste salarial son “ambiguo”.

Así lo expresó este sábado María Dolores Escobar, presidenta del Colegio de Pedagogos de Honduras (Colpedagogosh), quien enfatizó que el aumento salarial para los docentes ya es ley en Honduras, pero el Gobierno muestra argumentos ambiguos o confusos sobre porque no se aplica.

Molestos por esta situación, la Federación de Organizaciones Magisteriales convocó a un paro nacional y un llamado a todos los docentes a mantenerse de brazos caídos a partir del próximo lunes 01 de junio de 2026.

Hasta la fecha no existe una respuesta concreta por parte de la Secretaría de Educación ni de la Secretaría de Finanzas, acentuó.

Recordó que dicho ajuste incluso tiene carácter retroactivo y no se aplicó siquiera al último mes de salario, por lo que existe un “claro incumplimiento” por parte del Estado, dijo.

“Hemos escuchado una explicación ambigua por parte de las Secretaria de Educación sin antecedente del por qué, por lo que esperamos una respuesta oportuna y clara”, externó.

De momento se trata de una acción de brazos caídos en cada centro educativo público del país, dijo al tiempo que adelantó que se podrían emprender otras acciones.

En el pasado el magisterio logró paralizar el país con sendas protestas, algo que no se ha repetido en los últimos años, pero que los maestros contemplan como medida de presión. (RO)