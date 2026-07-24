Argentina y España, las selecciones por las que más hincharon los uruguayos en el Mundial

Montevideo.– Argentina y España fueron las selecciones por las que más hincharon los uruguayos en la Copa del Mundo 2026, una vez que la Celeste quedó eliminada, según una encuesta llevada a cabo por Opción Consultores.

Ante la pregunta «Después de Uruguay, ¿cuál fue el equipo por el que más hinchó en el Mundial?», un 19 % de los uruguayos respondió que fue la Albiceleste, mientras que un 18 % indicó que fue el campeón del mundo.

Más abajo aparecen Brasil con un 7 %, Noruega y Francia con un 6 % cada una y Cabo Verde con un 5 %. Mientras tanto, un 18 % de los entrevistados eligieron a otros equipos y un 21 % no hinchó por ninguno.

En la última Copa del Mundo, Uruguay integró el Grupo H junto a España, Cabo Verde y Arabia Saudí y quedó eliminado en la primera fase después de sumar apenas dos puntos de nueve posibles.

El equipo dirigido por Marcelo Bielsa igualó 2-2 ante los asiáticos y 1-1 con los africanos, mientras que en la última fecha perdió por la mínima frente a los de Luis de la Fuente.

Consultados sobre quién fue el principal responsable de la temprana eliminación, los uruguayos apuntaron en su mayoría contra el cuerpo técnico (32 %) y los jugadores (28 %).

Un 17 % indicó que la culpa fue de los dirigentes y un 9 % aseguró que de todos por igual.

La encuesta de Opción Consultores presenta resultados de una encuesta telefónica de alcance nacional, hecha a 404 personas entre el 16 y el 20 de julio.

El margen de error máximo es de +/- 4,9 % para un nivel de confianza del 95 % y se calcula teniendo en cuenta el diseño muestral y la metodología de ponderación implementada. EFE/ir