Argentina presume de marca y comunidad global antes del clásico con Inglaterra

Atlanta (EE.UU.).– Argentina se mide este miércoles con Inglaterra en la segunda semifinal del Mundial. El empuje de su hinchada no se limitará a la grada del Mercedes-Benz Stadium. La marca AFA es cada vez más global. «Cada partido que juega Argentina vemos videos de Bangladesh, de India, de Indonesia, de Medio Oriente, y hay una revolución por la selección argentina», asegura a EFE Leandro Petersen, director de marketing de la AFA.

«Es algo que hemos hecho entre todos, con Leo Messi obviamente como gran embajador, con toda la humildad que él transmite, el respeto, la solidaridad con sus compañeros, siempre poniendo el grupo antes que la persona, con el gran trabajo de Lionel Scaloni y con un trabajo institucional desde el presidente hasta todos los que formamos parte», dijo el directivo argentino, que atendió a EFE en Atlanta a pocas horas de la semifinal.

Mientras Scaloni prepara un gran clásico del fútbol internacional, la AFA sigue trabajando en eventos de promoción de marca y firmando contratos de patrocinio.

«Es obviamente un gran orgullo, un crecimiento sostenido durante nueve años dentro del campo con todo el trabajo que ha hecho Lionel Scaloni y su staff; fuera del campo, con el trabajo que hemos hecho nosotros para que la AFA sea una marca global, para que sea una institución sólida desde el punto de vista económico y que ese dinero se pueda reinvertir en un proyecto deportivo que, por suerte, dio sus frutos», contó Petersen.

«Estamos en una nueva semifinal, así que la verdad que muy contentos y creo que ver esto es ver una marca sólida, una marca global, una marca atractiva, una plataforma de comunicación muy grande para un montón de multinacionales que confían en todo lo que hacemos», añadió.

Scaloni destacó en rueda de prensa que Argentina-Inglaterra debe ser solo un partido de fútbol, pero el peso de la historia lo convierte en un clásico de innegable tensión.

«Mucho nerviosismo, porque claramente es un partido especial, porque es un clásico, no por los condimentos que a veces tratan de ponerle, que tratamos de estar al margen, acá no hay que mezclar los temas y me parece que lo que dijo Scaloni es un gran ejemplo también. Pero sí, como partido de fútbol, es un clásico, hay mucha historia, como si jugáramos con Italia o si jugáramos con Alemania o si jugáramos con Brasil o con Francia», dijo.

«Me parece que es un partido especial porque además los dos tienen grandes selecciones: para el espectador neutral va a ser un gran partido, para nosotros va a ser un sufrimiento; ojalá que termine con una gran celebración, como viene pasando. A mí me encantan estos tipos de partidos porque creo que la competencia te eleva y te hace mejor, y siempre jugar con los mejores me parece que es lo mejor», concluyó.

Inglaterra y Argentina se miden este miércoles en la segunda semifinal del Mundial, con el billete para la final del MetLife Stadium ante Francia o España en juego. EFE/ir