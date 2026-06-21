Argentina juega por la clasificación, Messi por la historia

Dallas – Subida a la ola de euforia que provocó la victoria frente Argelia en su debut en el Mundial 2026, la selección argentina se enfrenta el domingo en Dallas a Austria, con la posibilidad de sellar por adelantado su pase a dieciseisavos, en un partido que puede consagrar a Lionel Messi como máximo goleador histórico en solitario y jugador con más victorias.

El comienzo cuasiperfecto y la ascensión al olimpo de Messi, elogiado de forma prácticamente unánime, prolonga el estado de euforia de una campeona del mundo que se siente fuerte, porque tras Catar 2022 e, incluso después de conquistar la Copa América 2024, mantiene el hambre de gloria.

Argentina se ha acostumbrado a ganar y sus seguidores también. Una situación que podría ser peligrosa en el momento que haya un tropiezo, pero que hasta ahora, ha sabido manejar Lionel Scaloni.

No hay nubarrones en el horizonte de los campeones, pese a que aún no se ha resuelto el debate sobre quién debe ser el hombre más adelantado. Es un problema latente, oculto por las victorias, pero que permanece entreabierto.

Scaloni tiene a dos de los mejores delanteros del mundo, Lautaro Martínez, estrella del Inter campeón de Italia, y Julián Álvarez, que llegó a Estados Unidos envuelto en rumores sobre su salida del Atlético, con ofertas de Barcelona y Real Madrid.

Lautaro es un finalizador nato, el área de acción de Julián es mayor, pero Scaloni no es partidario de ponerlos juntos. Prefiere dos centrocampistas abiertos en banda, lo que envía a uno al banquillo.

Frente a Argelia, fue Julián, que llegó muy justo al Mundial tras sufrir una lesión muscular al final de la Liga española.

Ahora, con los dos en forma, Scaloni debe decidir si mantiene al ‘Toro’ o se decanta por la presión sobre la salida de balón que le ofrece la ‘Araña’.

En ese sentido, también podría entrar en el equipo Nicolás González en lugar de Thiago Almada, más acostumbrado al trabajo defensivo, tras un año en el que el ‘Cholo’ Simeone le ha utilizado en numerosas ocasiones como carrilero en el Atlético.

Porque el examen frente a Austria no será sencillo. La selección centroeuropea, revitalizada desde la llegada al banquillo del alemán Ralf Rangnick, no es un rival cómodo, porque hace de la presión su sello de identidad.

De vuelta a una Copa del Mundo tras 28 años, y después de ganar por 3-1 a Jordania en la apertura del grupo J, Austria está ante la gran oportunidad de pasar de la fase de grupos por primera vez desde España-82, cuando el sonrojo por el pacto de no agresión ante Alemania (0-0) fue el gran escándalo de ese Mundial.

Y luego está Messi. El coleccionista de récords, que comparte el título de máximo goleador (16) y jugador con más victorias en la historia del mundial (16) con el alemán Miroslav Klose. Un gol y un triunfo y habrá hecho pleno, con Argentina además clasificada.

– Alineaciones probables:

Argentina: Emiliano Martínez, Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Nicolás González; Lionel Messi, y Julián Álvarez (Lautaro Martínez).

Seleccionador: Lionel Scaloni

Austria: Alexander Schlager; Philipp Lienhart, Kevin Danso, David Alaba, Konrad Laimer; Nicolas Seiwald, Xaver Schlager, Phillipp Mwene; Marcel Sabitzer, Romano Schmid y Marko Arnautovic.

Seleccionador: Ralf Rangnick (GER)

Árbitro: Amin Mohamed (Egipto)

Estadio AT&T de Arlington. 12.00 hora local (17.00 GMT). EFE (AD)