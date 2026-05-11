Arde el Celaque, cientos de hectáreas son consumidas por incendio forestal

Tegucigalpa– Las fuertes llamas de un incendio forestal continúan arrasando con la flora y la fauna de la montaña de Celaque, en el departamento de Lempira.

Los pobladores del sector hacen un llamado a las autoridades de las Fuerzas Armadas para que les brinden apoyo para poder sofocar el siniestro.

El director del Instituto de Conservación Forestal (ICF), José Armando Ramírez, informó este lunes que unas 800 personas trabajan desde hace cuatro días en el control de un incendio de grandes proporciones que afecta el Parque Nacional Celaque tras iniciar en San Manuel, Lempira.

En las labores participan cuadrillas del ICF, tres batallones del Ejército y voluntarios de comunidades vecinas para combatir el fuego en “diferentes frentes” bajo condiciones de extrema dificultad.

Ramírez detalló que los esfuerzos se desarrollan en distintos frentes para evitar una mayor expansión del fuego en una de las zonas boscosas más importantes del occidente hondureño.

Honduras ya contabiliza unas 27 mil hectáreas afectadas por incendios forestales en lo que va del año, dejando severas consecuencias ambientales y económicas. IR