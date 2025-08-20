Arcadio, Perfecto y Antonio son los primeros tres presos políticos de este año: Hugo Maldonado

Tegucigalpa – Para el presidente del Comité para la Defensa de Derechos Humanos en Honduras (Codeh), Hugo Maldonado, los hondureños Arcadio López, Perfecto Enamorado y Antonio Kattan son los primeros tres presos políticos de este año.

Maldonado calificó como extraña la audiencia contra los tres ciudadanos señalados de intentar matar al expresidente Manuel Zelaya, pues su defensa fue notificada de la resolución mediante ventanilla.

“No tuvieron el valor moral de traerlos a los imputados, a quienes quisieran participar o a las partes, no tuvieron el valor y los notificaron por ventanilla, qué cosas más raras de nuestra extraña justicia”, señaló.

El defensor de derechos humanos fue categórico al asegurar que “estos tres hondureños son ya los tres primeros presos políticos en este año, a pesar de que no se conocían, a pesar de que nunca participaron en una reunión y mucho menos entre sí”.

Maldonado dijo que en este caso hubo violaciones del derecho de las comunicaciones, “es más, voy a alertar a todas las familias hondureñas que marcharon el fin de semana, porque peligroso y les presenten un requerimiento fiscal a todos los que participamos a nivel nacional, que somos conspiradores contra el gobierno de la República”, afirmó al agregar que así como está el fiscal general, Johel Zelaya, ese es un extremo que no se puede descartar. VC