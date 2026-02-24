Arbeloa ve a Mbappé «preparado para jugar» y agradece su sacrificio

Madrid.- El delantero francés Kylian Mbappé está jugando mermado los últimos partidos del Real Madrid por molestias en la rodilla izquierda y, su técnico, Álvaro Arbeloa, por ello lo puso en valor en vísperas de la vuelta de la eliminatoria de acceso a octavos de final de la Liga de Campeones, y aseguró que está «preparado para jugar» e intentar romper una racha de dos encuentros sin marcar.

«Kkylian está preparado para jugar mañana y es lo más importante a estas horas. Lleva varias semanas como todo el mundo sabe y quiero poner en valor el compromiso con sus compañeros, su equipo, entrenador, club y aficionados», valoró Arbeloa en rueda de prensa.

«Es importante poner en valor el esfuerzo que está haciendo, intentando ayudar en el campo. Es un jugador diferencial y los defensas saben que en cualquier acción puede resolver un partido. Está listo para mañana, lo vamos a necesitar y seguro que hará un gran partido», añadió.

Asimismo, defendió la libertad de la que disfruta Mbappé en su lectura del juego, tras la crítica que ha recibido por no estar en zona de remate en la derrota sufrida por el Real Madrid en El Sadar.

«No creo que el problema de Mbappé sea el gol, marcar, ni cómo lo hace. En el campo uno toma decisiones y si tuviese que destacar una cualidad suya, es que es un jugador muy inteligente. Sabe muy bien dónde moverse. Habrá situaciones en la que se puedan generar espacios dentro del área pero necesitamos que no solo Kylian aparezca, que otros jugadores sean capaces de llegar», analizó.

Se respaldó con los números del delantero francés para defender que «sabe perfectamente lo que tiene que hacer en el campo», confiado en su reencuentro con el gol ante el Benfica en un partido en el que Arbeloa espera que su equipo repita la imagen dejada en Da Luz donde venció la ida (0-1).

«Espero un Real Madrid muy parecido al que vimos en Lisboa, es lo que deseo. Va a ser un partido muy especial, una gran noche de Champions en el Bernabéu, sabiendo lo importante que es la afición en este tipo de partidos, la trascendencia que siempre tiene. Pensamos en ganar el partido y pasar la eliminatoria», aseguró.

El técnico madridista llegó a reconocer que el encuentro es una final por el riesgo de caer eliminados si hay un exceso de confianza que no desea.

«Hay muchas ganas, mucha ilusión de disfrutar de una noche de Champions en el Bernabéu porque sabemos lo bonito que es y el ambiente que se forma. Nos jugamos mucho. Se suele decir aquello de esto es una final, pero va a serlo porque el que gane estará en el bombo. Queremos disfrutar de un gran partido y hacer disfrutar a la afición», dijo.

Preguntado por la ausencia en el banquillo visitante de Jose Mourinho y el regreso del técnico portugués al Santiago Bernabéu, Arbeloa advirtió del peligro del Benfica.

«Que Jose no esté en el campo no es la primera vez en su carrera que le pasa y siempre ha preparado bien a su equipos para que no noten su ausencia. Espero un gran Benfica, un equipo que nos lo pondrá muy difícil ajustando cosas de la ida. Esperamos que se vea un gran espectáculo y que gane el Madrid», sentenció. EFE/ir