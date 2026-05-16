Arbeloa: “Si Mourinho está aquí la temporada que viene, estaré muy contento”

Madrid – Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, aseguró que si es el portugués José Mourinho es su sustituto en el banquillo la temporada que viene estaría “muy contento” ya que le considera “el número uno”.

“He sido muy claro respecto a lo que pienso de Mourinho. Como su jugador y como madridista, Mourinho es el número uno. Es y será siempre ‘uno di noi’ (uno de los nuestros). Si está de vuelta aquí la temporada que viene, estaré muy contento de tenerle de vuelta en casa”, señaló en rueda de prensa. JS