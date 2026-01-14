Arbeloa: “Si alguien es responsable y culpable de la derrota soy yo”

Albacete – Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, asumió toda la responsabilidad y la culpa de la derrota en los octavos de final de la Copa del Rey (3-2) contra el Albacete, en el que fue su primer día como técnico del conjunto blanco.

“En este club, siempre, empatar ya es malo y una tragedia, imaginate una derrota como esta. Es dolorosa. Nos duele a todos, y más contra un equipo de una categoría inferior, aunque cualquier equipo te propone una gran dificultad, ya pasó contra el Talavera. Si alguien es el responsable y el culpable de esta derrota soy yo porque soy el que ha tomado las decisiones sobre la alineación, los cambios y cómo queríamos jugar. Yo solo puedo agradecer a los jugadores su recibimiento y toca recuperarles anímica y físicamente”, comentó en rueda de prensa.

“Lo dije ayer, no tengo miedo al fracaso. Y el que quiera calificar esta derrota como fracaso lo entiendo perfectamente. El fracaso está de camino al éxito, no están en direcciones opuestas. Esto me va a hacer mejorar a mi y a todos. No tengo miedo a esa palabra. He fracasado mucho en mi vida, sufriendo eliminaciones coperas peores que ésta y tengo toda la ilusión de volver mañana a trabajar a Valdebebas a trabajar con mis jugadores”, aseguró sobre si consideraba un “fracaso” el caer eliminado en octavos de Copa del Rey.

Además, no quiso explicar la eliminación contra el Albacete en los futbolistas del primer equipo -Kylian Mbappé, Aurélien Tchouaméni, Jude Bellingham y Rodrygo- que no viajaron desde Madrid pese a no estar lesionados.

“Estaba convencido de que la convocatoria era la adecuada. Y lo sigo pensando ahora. El equipo que he sacado y los jugadores del banquillo eran un gran equipo. Tengo una plantilla extraordinaria, con futbolistas de mucho talento y diferenciales. Para ellos no es fácil, con solo un día con nuevo entrenador hacer todo lo que les he pedido”, señaló.

Un Arbeloa que defendió a sus futbolistas.

“Cualquier jugador del Real Madrid es muy autoexigente. En el vestuario no había nadie contento. Mañana a las 11:00 estaremos en Valdebebas dispuestos a mejorar, trabajar e ilusionarnos por el partido del sábado. Los grandes equipos se demuestran en estos momentos”, añadió.

“Lo que he visto ha sido jugadores que han querido ganar, que se han esforzado y hacer lo que les he pedido. No les puedo reprochar absolutamente nada su actitud durante el partido de hoy. Entiendo al aficionado del Real Madrid por la exigencia que nos pone, por nuestra historia”, aseguró.

Además, señaló físico, haciendo referencia a Antonio Pintus, quien vuelve tras la salida de Xabi Alonso al primer plano de la preparación física, como una de las claves para que su equipo crezca.

“Perder en el Real Madrid nunca es un alivio. Tiene unas consecuencias que pueden ser positivas, si lo miramos por el tiempo que tendremos para trabajar, pero no era nuestro objetivo perder aquí. En el plano físico tenemos mucho margen de mejora. Está Antonio Pintus para eso, para mejorar físicamente, que creo que hace falta”, apuntó.

Por otro lado, analizó el partido que firmó el brasileño Vinícius Junior.

“Ha sido positivo que, viniendo de donde venía él, con grandes esfuerzos el domingo y un viaje largo, haya querido estar aquí, jugar todos los minutos. Ha tenido una gran predisposición para echarse al equipo a la espalda. Yo quiero ver a este Vinícius, uno que asume la responsabilidad. He visto a un Vinícius comprometido, que es capitán y estoy seguro que nos va a brindar grandes noches”, dijo. JS