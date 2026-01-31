Arbeloa pide al Bernabéu que «esté con el equipo»

Madrid– Álvaro Arbeloa, técnico del Real Madrid, pidió antes del reencuentro de sus jugadores con la afición del estadio Santiago Bernabéu tras una nueva dolorosa derrota, 4-2 ante el Benfica que provocó salir del top ocho de la Liga de Campeones, que no castiguen con silbidos como ocurrió ante el Levante y que la afición «esté con el equipo».

Tras lo vivido después de caer en la final de la Supercopa de España y el despido de Xabi Alonso como técnico, con la bronca del madridismo a los jugadores y los silbidos todo el partido a Vinícius Junior, Arbeloa lanzó un mensaje en vísperas de medirse al Rayo en LaLiga tras el desplome de Lisboa.

«Yo espero un Bernabéu que esté con el equipo, como estuvo el último partido en casa y como saben que necesitamos», aseguró con un mensaje que era una deseo en voz alta.

El técnico madridista pidió el respaldo de su afición tras una nueva derrota europea que provoca que tenga que disputar la ronda de dieciseisavos, con un nuevo pulso ante el Benfica de Jose Mourinho.

«Yo siempre al Bernabéu le pido su apoyo porque con ellos somos mucho más fuertes. Saben que nuestro objetivo, evidentemente, es ganar el domingo, seguir en la lucha por LaLiga, que estamos peleando muy fuertemente, con muchísimas ganas. Y si queremos seguir ahí, les necesitamos», incidió.

«Creo que son muy conscientes, se vio también el día del Mónaco cuando estamos unidos lo que somos capaces de hacer, la confianza que le dan a los jugadores y que con ellos, junto a nosotros, es mucho más fácil todo», sentenció. EFE/ir