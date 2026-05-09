Arbeloa: «No voy a quemar a mis jugadores en una hoguera publica, no se lo merecen»

Madrid – Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, afirmó este sábado en rueda de prensa que no «va a quemar a sus jugadores en una hoguera pública» y declaró que Aurélien Tchouaméni y Fede Valverde no se merecen el trato que están recibiendo después de los dos encontronazos que tuvieron ambos y que terminó con una apertura de expediente por parte del club blanco y una multa de 500,000 euros.

«Tengo que decir dos cosas. Primero, que estoy muy orgulloso de la contundencia, rapidez y transparencia con la que han actuado el club. Y dos, que los jugadores han expresado su arrepentimiento, han reconocido su error, han asumido las consecuencias de lo que han hecho y han pedido perdón. No voy a quemar a los jugadores en una hoguera pública. No se lo merecen, ninguno de los dos», dijo.

Un alegato, en la segunda rueda de prensa, que duró cuatro minutos y 12 segundos.

«No lo merecen por lo que han hecho por este club tantos años y por lo que me han demostrado estos cuatro meses. Por su esfuerzo, su compromiso y su amor por esta camiseta, estos cuatro meses yo no lo voy a olvidar”, continuó.

“Fede Valverde y Tchouaméni representan muy bien lo que es el Real Madrid y merecen que pasemos página. Y estoy muy orgulloso de ellos. Valverde acabó con una brecha por mala suerte, no por lo que ocurrió», apuntó.

Arbeloa insistió en la defensa de sus jugadores, no solo de Valverde y Tchouaméni, tras unas semanas en las que se publicaron problemas también ente Rüdiger y Carreras, o de Carvajal y Ceballos con el técnico.

“No voy a permitir que se aproveche todo esto para poner en duda la profesionalidad de mis jugadores, se están diciendo muchas mentiras. Es mentira que una sola vez me hayan faltado el respeto, es absolutamente mentira, como lo es que no jueguen porque tienen problemas conmigo o porque su vida no se corresponde a lo que es un jugador del Real Madrid. Es totalmente falso», declaró.

«Yo soy el responsable de que la temporada no esté a la altura de lo que esperan los aficionados, pero llevo aquí cuatro meses y estoy muy orgulloso de mis jugadores y muy agradecido por cómo me han recibido en una situación que no era nada fácil. A veces, la frustración y la rabia puede llevar a situaciones que no queremos, pero hay que usar esa frustración y esa rabia para afrontar el partido de mañana», dijo.

“Mi despacho no lo tengo dentro del vestuario del Real Madrid. Si el resumen es que el entrenador debería haber parado todo eso… lo asumo. No es una situación agradable. Los jugadores se han equivocado y saben que tienen que servir de ejemplo para todos. Tenemos que pasar página”, continuó.

Una «culpa» que quiso asumir el técnico. “Yo soy el responsable de todo lo que pasa en el Real Madrid. Si quieres poner algún culpable, aquí estoy yo”, declaró.

Eso sí, Arbeloa quiso defender el rendimiento de su equipo en partidos grandes esta temporada bajo su liderazgo desde el banquillo.

“Lo único que me preocupa y reflexiono es cómo podría haber hecho que mi equipo ganase más partidos. Ha habido momentos de mucha dificultad estos cuatro meses. Hemos ganado partidos muy complicados, como la eliminatoria contra el Manchester City, con muchas bajas. Ganamos los dos partidos, ganamos dos partidos al Benfica, que no ha perdido ningún partido en Liga; ganamos al Atlético de Madrid… El día del Bayern hubo cosas que se escapan de lo que podemos controlar -en referencia a la actuación arbitral-. Yo reflexiono en cómo hacer mejor a mi equipo y en ayudarles a ganar”, aseguró. EFE