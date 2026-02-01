Arbeloa: “Ha sido una victoria de alma”

Madrid.– Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, catalogó como “una victoria de alma” la lograda por su equipo ante el Rayo Vallecano (2-1) este domingo, gracias a un gol del francés Kylian Mbappé, de penalti, en el minuto 100 del encuentro.

“Ha sido una victoria en la que los jugadores han puesto mucha energía, el alma. Hemos necesitado de la ayuda del público. Sin ese empuje no habría llegado. Hemos hecho méritos para haber marcado antes. Satisfecho con el esfuerzo y el empuje de los jugadores ante un rival complicado. Ha sido una victoria de alma”, dijo en Realmadrid TV.

Un partido ante el Rayo en el que el Real Madrid volvió, como frente al Levante, a recibir pitos por parte de su afición.

“Respeto mucho al público del Bernabéu y siempre les voy a pedir su apoyo”, contestó sobre esta situación

“El otro día perdimos en Lisboa, pero llegábamos de ganar en el campo del tercero en Liga, de golear al Mónaco, de ganar ante un Levante que, visto lo visto, no es tan mal rival. Entiendo la exigencia de este club, pero entiendo de dónde venimos también. Siempre queremos mejorar y la mejoría no existe sin que haya picos. Los jugadores han demostrado una mentalidad muy fuerte”, continuó.

Además, insistió en la defensa a sus jugadores alegando que en su equipo juegan “17 campeones de Europa hace año y medio”.

Un Arbeloa que aseguró que “no” le preocupa la situación de su equipo por la irregularidad en los resultados, a la vez que ensalzó la actitud de sus futbolistas y ponderó el hecho de que, las dos próximas semanas, solo tengan un partido a la semana.

“Los jugadores han hecho un gran esfuerzo. Me quedo con eso. Con una victoria a base de trabajo y esfuerzo. Tenemos muchísimas cosas que trabajar y mejorar y con estas semanas un partido entre semana intentaremos que el equipo trabaje y vaya hacia donde queremos”, analizó.

“Para ganar hace falta hacer muchas pequeñas cosas bien, no vale solo con una. Tenemos que trabajar en todas las fases del juego. Mejorar con y sin balón, tener las ideas claras… Mi equipo ideal es aquel en el que todos piensan de la misma manera. Para saber hacer eso necesitas trabajar, horas en el campo y entrenando y eso es lo que vamos a tener en las próximas semanas”, completó.

Un tiempo que no ha tenido durante sus primeros seis partidos como entrenador del Real Madrid, de los que hizo balance.

“Lo que quería de mis jugadores es lo que estoy viendo: compromiso, actitud y mentalidad. Tener muy claro que para ganar los partidos no vale solo con la calidad y vamos a trabajar en la constancia. Nosotros somos el Real Madrid y para ganar al Rayo, como a otros rivales, tenemos que hacer más que otros equipos, cuando vayamos a Mestalla el domingo el Valencia hará su mejor partido de la temporada”, aseguró.

Por otro lado, comentó que “no” sabe “nada” sobre el alcance de la lesión de Jude Bellingham, en los isquiotibiales de la pierna izquierda y que el inglés llegaba al partido “en perfectas condiciones”, tras unas imágenes en Dazn en las que, en la previa del partido ante el Rayo, se llevó la mano a la zona en la que, posteriormente, sufrió la lesión.

Además, destacó el esfuerzo de Raúl Asencio, quien arrastra molestias en la tibia y tuvo que ser sustituido al descanso.

"Raúl está haciendo un esfuerzo muy grande por jugar. Desde aquí solo se lo puedo agradecer. Es un canterano que está demostrando lo que es sentir el Real Madrid", explicó.