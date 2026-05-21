Aranceles de EEUU habrían provocado caída del 5 % en la maquila hondureña

Tegucigalpa- Estados Unidos mantiene un arancel del 10 % en los productos hondureños, una medida que, según economistas, tiene efectos directos en la industria maquiladora.

El jefe del Departamento de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Henry Rodríguez, señaló que este escenario podría estar relacionado con una caída cercana al 5% en la actividad de la maquila.

“Sí preocupa esa caída significativa del 5 % porque la maquila es importante para la economía del país, genera una cantidad considerable de empleos”, expresó el catedrático.

También solicitó cuidar de las maquilas que permanecen en el país, al considerar que las divisas que generan mantienen gran parte de la economía nacional.

De acuerdo con el análisis, la presión arancelaria habría influido en la reducción de los volúmenes exportables, afectando una de las principales fuentes de empleo e ingresos de divisas para Honduras.

Los expertos recomiendan monitorear de cerca la evolución del comercio exterior bajo este nuevo esquema arancelario. AD