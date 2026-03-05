“Aquí quien mata son los mismos funcionarios”: general Ramiro Muñoz

Tegucigalpa – Hay funcionarios estatales que han mandado a matar a operadores que han combatido el narcotráfico y otras personas como parte de su participación el crimen, denunció el jefe de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), general en retiro Ramiro Muñoz.

El alto oficial en retiro fue d esignado el miércoles como el nuevo zar antidrogas del país y manifestó que centrará su lucha para combatir al crimen organizado, del cual el narcotráfico forma parte.

El general Muñoz afirmó que existe un 100 % de confirmación que el narcotráfico tiene infiltrada las instituciones públicas y en forma de interrogante señaló ¿acasó no es cierto que hay funcionarios del Estado que han matado?

El nuevo zar antidrogas del país indicó que si encuentra un operador de justicia involucrado en el narcotráfico con todo gusto irá a la oficina a detenerlo.

En ese sentido afirmó que los operadores de justicia y otros funcionarios “son un mayor peligro” que los propios transportadores de las drogas en Honduras.

En ese sentido pidió a los operadores de justicia y funcionarios que están apoyando al narcotráfico que dejen de hacerlo y no continúen ayudando al crimen organizado y si no pueden dejen sus cargos.

“Fiscales, jueces, militares, policías políticos, entre otros deberían de retirarse si trabajan en el crimen organizado”, a mi no me preocupan los narcotraficantes, a mi no me preocupan las maras y las pandillas y las organizaciones criminales que se dedican a un montón de cosas, aquí quien mata la gente son los mismos funcionarios”, afirmó el general Muñoz en su intervención en el programa Frente a Frente de Televicentro que dirige Renato Álvarez.

Señaló que fiscales, jueces, policías y militares vinculados con el narco no son funcionarios, son miembros del crimen organizado.

El nuevo responsable de la lucha antidrogas se refirió al asesinado del general Julian González , antiguo director de la DLCN asesinado en diciembre del 2009, indicando que Honduras todo lo saben “quién lo mató, quién lo detuvo, quién lo siguió”, señalando que la responsable fue la institucionalidad hondureña.

El general Muñoz señaló que si dejan a la criminalidad y al narcotráfico sin el apoyo de los operadores de justicia

Indicó que también es conocido que hay dinero del narco financiando la política, indicando que es otro de los peligros al que se enfrenta el país. (PD).