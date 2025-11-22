“Aquí es donde más he vacacionado”, dice Nasralla en Tela y les promete mucha infraestructura

Tela – El presidenciable Salvador Nasralla visitó el municipio de Tela, en el departamento de Atlántida, acompañado de su esposa, Iroshka Elvir, como parte de su gira por la zona norte del país.

Cientos de personas se congregaron para recibirlo, demostrando su respaldo y reconocimiento. Entre aplausos, saludos y muestras de entusiasmo, los asistentes aprovecharon para compartir impresiones sobre la situación actual del litoral atlántico.

Durante el recorrido, el presidenciable conversó con pobladores, líderes comunitarios y simpatizantes, quienes expusieron inquietudes relacionadas con el desarrollo de la región.

En su intervención, Nasralla señaló que Tela ocupa un lugar especial en su vida, recordando que es la zona del país donde más ha vacacionado. Afirmó que, por primera vez en su historia, el municipio está en condiciones de alcanzar el nivel de desarrollo que su población merece.

Asimismo, destacó la importancia de invertir en infraestructura para lograr una interconexión eficiente entre las comunidades del sector.

El presidenciable también subrayó la necesidad de fortalecer la producción agrícola local, citando como ejemplo el cultivo de rambután. Explicó que se buscará impulsar tanto el aumento de su producción como el desarrollo de productos derivados de segunda generación.

Nasralla instó a la población a respaldar a los candidatos liberales en todos los niveles, incluidos los aspirantes a diputados y el candidato a alcalde de Tela. Señaló que el trabajo coordinado entre los distintos cargos de elección popular permitirá generar la sinergia necesaria para impulsar acciones conjuntas, fundamentales según dijo para enfrentar los desafíos actuales y superar el estancamiento que atraviesa el país.

Por su parte, Iroshka Elvir expresó que, en su opinión, el único candidato de “manos limpias” es su esposo, Salvador Nasralla. Afirmó que el próximo 30 de noviembre la ciudadanía tendrá “el camino de la esperanza y la justicia” con su candidatura.

Además, anunció que las mujeres recibirán un apoyo significativo mediante un bono dirigido a madres amas de casa y que se impulsarán programas de respaldo a los campesinos para fortalecer sus actividades productivas. JS