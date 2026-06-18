Apuñalan a hombre dentro de su vivienda en Copán

Copán – Un hombre de aproximadamente 47 años fue asesinado al interior de su vivienda en el barrio Bellavista número 2, en la entrada a Copán, hecho que ya es investigado por las autoridades policiales y forenses.

La víctima fue identificada como Carlos Quintanilla, un vecino reconocido en la comunidad, según relataron pobladores del sector.

De acuerdo con el reporte, el hombre habría fallecido tras recibir varias heridas provocadas con arma blanca en distintas partes del cuerpo.

Su cuerpo fue encontrado sin vida en el interior de la vivienda, donde quedó tendido boca abajo.

El crimen habría ocurrido la noche anterior, cuando se le vio ingresar a su vivienda alrededor de las 9:00 de la noche, sin que hasta el momento se conozcan mayores detalles sobre lo sucedido posteriormente.

En el lugar se hicieron presentes agentes de la Policía Nacional, personal del Ministerio Público, equipos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y Medicina Forense, quienes realizaron el levantamiento cadavérico conforme a ley.

Las autoridades mantienen la escena bajo resguardo mientras avanzan las investigaciones para esclarecer el móvil del crimen e identificar a los responsables. AD