Aprueban reforma que otorga licencia no remunerada a consejeros del CNE 

Tegucigalpa – El Congreso Nacional aprobó este martes una reforma a la Ley Electoral enfocada en otorgar licencia no remunerada al pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) para abandonar momentáneamente su cargo como consejero por otra función.

– El decreto fue aprobado con 92 votos de los diputados.

– Las consejeras Hall y López ocuparán cargos en el servicio diplomático.

Los artículos reformados son 14. 15 y 24 de la Ley Electoral de Honduras.

Al artículo 14 se le agregó un nuevo párrafo que dice: solicitar licencia ante el Congreso Nacional en los casos previstos de la ley.

Mientras que la reforma en el artículo 15 en la que los consejeros no pueden desempeñar de manera simultánea los cargos públicos remunerados durante el tiempo que fueron electos, a excepción los de carácter de docentes y los relacionados con el área de salud.

Asimismo, la reforma al artículo 24 consiste en que la ausencia temporal de un consejero, señalando que estos pueden solicitar licencia no remunerada ante el Congreso Nacional para desempeñar cargos de: secretario o subsecretario, gerente de entidades, misiones diplomáticas, jefatura de misión consular, organismos multilaterales, ONG, organizaciones del sector privado o dependencias nacionales o internacionales.

#ACTUALIDAD El Congreso Nacional a través de su presidente Tomás Zambrano, presentó una iniciativa de ley para otorgar la Gran Cruz Placa de Oro a las consejeras Cossette López y Ana Paola Hall, así como al consejero suplente Carlos Cardona, en reconocimiento a su labor en la… pic.twitter.com/EQTcJg3zJL — Proceso Digital (@ProcesoDigital) February 25, 2026

Los consejeros serán sustituidos por interinos que serán nombrados por el Congreso Nacional mientras dure la licencia no remunerada, pero podrán reincorporarse con una notificación.

El jefe de la bancada liberal, Jorge Cálix, propuso la dispensa de dos debates alegando que en el proceso electoral del 2025, las consejeras Ana Paola Hall y Cossette López fueron amenazadas por defender la democracia.

Señaló que la ausencia de normativa de licencias y que puede generar situaciones de desigualdad jurídica.

“Se requiere garantizar igualdad en la aplicación de la ley a los consejeros del Consejo Nacional Electoral”, apuntó.

Cálix argumentó que la reforma resulta necesaria para garantizar los derechos de los consejeros y la continuidad del ejercicio institucional y operatividad del CNE.

Mientras que la diputada del Partido Libertad y Refundación (Libre), Luz Angélica Smith, expresó la postura de rechazo de esta institución política a esta reforma.

Manifestó que las reformas deben responder a los intereses de la población y no individuales ni coyunturales “debe privar el consenso de las partes involucradas”.

Smith indicó que la reforma debe responder a la voluntad de cada hondureño, especialmente de un proceso electoral cuestionado, se debe encaminar con la participación de todos los sectores para fortalecer las elecciones.

Lamentó que las reformas electorales solo se beneficien a tres personas en un momento coyuntural.

“Si se les reconoce las atribuciones también tienen prohibiciones ya establecidas, las consejeras que realizaron una declaratoria del proceso electoral, no culminó con el mandato constitucional de contar todos los votos”, externó.

Entretanto, el vicepresidente Godofredo Fajardo consideró oportuno, prudente y justo la iniciativa de dar a los consejeros a un asidero legal que le permita solicitar licencias o permisos para que puedan tener nuevos retos o expectativas.

La diputada nacionalista María José Sosa criticó a Libre que asuma una postura de respeto a la ciudadanía cuando fue gobierno irrespetó la Constitución de la República.

“Si quieren hablar de ilegalidad, es mejor que revisen las acciones que hicieron, que estoy segura que casi todas fueron ilegales e irrespetuosas”, exclamó.

El diputado liberal Alex Fabricio Zorto sugirió que el otorgamiento de licencias tenga tiempo determinado con opción de prórroga para que no quede abierta.

De su parte, la diputada Iroshka Elvir comunicó que votará en contra siendo la única integrante de la bancada liberal alegando que atenta contra la autonomía del CNE.

Advirtió que la reforma da potestad al Congreso Nacional de otorgar una licencia al consejero de dejar su cargo de manera momentáneo es un privilegio sobre los demás, y que este poder del Estado puede tomar decisiones arreglados en acuerdos políticos.

“Hay un claro de privilegio laboral para estas dos personas que le deben mucho a Honduras”, externó.

El diputado nacionalista Antonio Rivera Callejas respondió a Elvir que no se está violentando la autonomía del CNE ya que si una persona pide una licencia es porque es una solicitud individual y no una decisión de una autoridad.

El diputado de Libre, Fabricio Sandoval, aseveró que las piezas se están acomodando y que el Congreso Nacional solo se devolverá el favor a las consejeras Hall y López.

Lamentó que las reformas electorales se enfoquen que las consejeras puedan optar a una función pública y no la segunda vuelta electoral ni fortalecer la democracia. AG