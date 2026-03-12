Aprueban préstamo de $180 millones de dólares para carretera entre La Ceiba y Puerto Castilla

Tegucigalpa- El Congreso Nacional aprobó un préstamo por 180 millones de dólares con el pueblo y Gobierno de España y el Banco Mundial (BM), destinado a la construcción de la carretera para el proyecto del corredor CA-13 en el tramo La Ceiba, Atlántida y Puerto Castilla en el departamento de Colón.

-El total del préstamo es de 180 millones de dólares 80 del Gobierno de España y 100 del BM.

El proyecto conectará desde el puente Saopín, en La Ceiba, con Puerto Castilla, en el departamento de Colón, un proyecto que busca impulsar el desarrollo económico y logístico de la zona norte del país.

El embajador de España en Honduras, Diego Nuño García, destacó que el proyecto representa una innovación importante al extender la carretera hasta Puerto Castilla, ya que actualmente la vía CA-13 llega únicamente hasta Trujillo.

“El objetivo es también potenciar el puerto, que tiene condiciones magníficas para el desarrollo de la zona. Esperamos que la conexión de la carretera con el puerto sea muy positiva”, señaló el diplomático.

El proyecto contempla una inversión total que supera los 180 millones de dólares, ya que además del financiamiento español, el Banco Mundial aportará 100 millones de dólares para la ejecución de la obra.

Nuño García expresó su satisfacción por la aprobación del financiamiento, al considerar que se trata de una iniciativa que beneficiará a todos los hondureños, independientemente de posiciones políticas.

“Es un proyecto que va mucho más allá de las ideologías y beneficiará enormemente a la zona norte del país desde todo punto de vista”, afirmó.

El embajador también resaltó el potencial económico de la región, señalando que el departamento de Colón posee grandes oportunidades en turismo y comercio, por lo que la nueva carretera podría generar una dinámica de desarrollo que impacte positivamente también en Atlántida y Yoro.

Según explicó, el proyecto ya fue socializado desde la administración pasada con las comunidades de la zona, donde existe gran expectativa por los beneficios económicos y de conectividad que traerá la obra.

El contrato incluye además el mantenimiento de la carretera durante 10 años, un aspecto que el diplomático calificó como clave para proteger la inversión.

Nuño García señaló que la construcción de carreteras en Honduras es altamente costosa, ya que un kilómetro de vía de dos carriles puede alcanzar aproximadamente un millón de dólares, lo que refleja la magnitud del proyecto de infraestructura.LB