Aprueban moción para que verifiquen autenticidad de audios divulgados por Marlon Ochoa y Fiscal General

Tegucigalpa – El Congreso Nacional aprobó este martes una moción para enviar a verificar los audios que supuestamente implica a una consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE) en un fraude electoral.

La moción exhortativa aprobada, presentada por Kilvett Bertrand, exhortar al Ministerio Público para que, en un plazo máximo de cinco días, designe y envíe una comisión de fiscales, coordinada directamente por el Director General de Fiscales, con la misión de trasladarse a los Estados Unidos a fin de practicar peritajes especializados sobre los audios fraudulentos, falsos y manipulados presentados por el consejero del CNE, Marlon Ochoa.

Afirmó que los audios fueron fabricados mediante el uso de inteligencia artificial y otras herramientas de edición digital.

Bertrand indicó que este es un hecho de gravedad y que no puede suceder en un estado democrático en la que la verdad se construye sobre percepciones y narrativas mediáticas.

El congresista nacionalista pidió que estos audios sean verificados en laboratorios internacionales especializados con certificaciones reconocidas mundialmente.

Exhortó al Ministerio Público a que someta a peritaje los 26 audios en laboratorios de Estados Unidos para garantizar la cadena custodia y confiabilidad.

Añadió que es indispensable que las diligencias sean coordinadas por la dirección de fiscales para asegurar formalidad procesal, transparencia institucional y apego a los protocolos de cooperación.

El Ministerio Público tendrá un plazo de cinco días para que designe y envíe una comisión de fiscales a EEUU para que se haga un peritaje a los audios.

Recordó que los audios fueron presentados por el consejero del CNE, Marlon Ochoa, fue para atentar contra el proceso electoral y dañar la imagen de Cossette López y del presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano.

De su parte, el diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Edgardo Casaña, defendió la labor de Marlon Ochoa y que la denuncia interpuesta fue justa.

Acusó que los comentarios que están en los audios se materializaron en la realidad.

Cuestionó que se realiza los peritajes en los laboratorios privados y que ya hay un resultado de un peritaje realizado en Colombia que dice que los audios son auténticos.

Casaña propuso que vayan entes estatales de Colombia, de Costa Rica o de EEUU a todas las instituciones que oficialmente se hacen los peritajes.

Mientras que la diputada liberal Iroshka Elvir propuso un agregado para que se exhorte a la presidenta del CNE, Ana Paola Hall, para que entregue el código fuente y las maletas electorales a un ente internacional para que se verifique los hechos.

Ambas propuestas fueron rechazadas por Bertrand quien es el promotor de esta moción. AG