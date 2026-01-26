Aprueban extensión por cinco períodos fiscales del régimen de importación temporal (RIT)

Tegucigalpa – El Congreso Nacional aprobó este lunes con 96 votos la extensión del régimen de importación temporal (RIT) por cinco períodos fiscales en Honduras.

El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, justificó la vigencia del RIT alegando que evita una mayor afectación laboral en sectores como café, banano, melón, aceite de palma, camarón, frutas y vegetales.

Zambrano estimó que en los últimos cuatro años se ha perdido alrededor de 15 mil empleos.

Explicó que con la extensión del RIT permitiría que 125 empresas amparadas en este régimen generan 47 mil empleos directos.

Sostuvo que este poder del Estado protegerá el empleo, la inversión, la propiedad privada y garantizará la seguridad jurídica al inversor.

Adelantó que el presidente electo Nasry Asfura sancionará este decreto el martes cuando tome posesión de su cargo.

“Estos cuatro años no vamos atentar contra la propiedad privada, seguridad jurídica y los empleos generados”, dijo Zambrano.

Señaló que los hondureños deben de entender que el gobierno no emplea personas, sino que darle herramientas jurídicas y los incentivos al sector privado para que invierta y arriesga su capital en el país.

La mayoría de la bancada del Partido Libertad y Refundación (Libre) votó en contra de esta iniciativa.

El diputado Hugo Noé Pino indicó que no hay una justificación clara para extender la RIT señalando que es una renuncia al cobro de impuestos que podrían destinarse a gasto social e infraestructura. AG