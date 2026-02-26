¡Aprueban doping para diputados! “Vamos horita (sic)”, dice Castellanos y Segura responde: “yo les pago la prueba a los de Libre”

Tegucigalpa – El Congreso Nacional aprobó esta tarde la práctica de la prueba doping para los diputados al tenor de un agrio debate entre los “Padres de la Patria” Sergio Castellanos, del Partido Libre, y Mario Segura, del Partido Liberal.

– Muchos dicen que Sergio (Castellanos) camina cruzado porque siempre está alegre, dijo Segura.

– Hace años yo escuchaba en El Paraíso que Segura se metía sustancias prohibidas, expresó Castellanos.

La moción de Mario Segura fue aprobada por la mayoría del pleno legislativo, pero hay que aclarar que el sometimiento a la prueba es de forma voluntaria.

Según Segura, considerando que los representantes del pueblo en el Congreso Nacional deben ser un ejemplo de integridad, ética y sobriedad, y que la confianza de la ciudadanía es el pilar fundamental de la democracia.

“Se propone la presente iniciativa para que, de manera voluntaria y ejemplar, los Honorables Diputados (propietarios y suplentes) se sometan a pruebas de laboratorio (anti-doping)”, reza la parte toral aprobada esta tarde.

Ante esta situación, el diputado Sergio Castellanos dijo que era un secreto a voces hace mucho tiempo en El Paraíso que el diputado Segura consumía sustancias prohibidas, pero aclaró que no le constaba, que únicamente relataba lo que se decía en aquel entonces.

Castellanos vociferó que este era el momento que esperaba hace cuatro años y textualmente le respondió a mocionante: “Vamos horita (sic), vamos horita (sic)… cuál es el miedo, empecemos por los miembros de la junta directiva”.

Seguidamente, Segura le respondió: “Compañero, sáqueme el número de diputados de Libre que yo les pago la prueba a todos”.

Ambos diputados abandonaron la Cámara Legislativa y se subieron a un vehículo del medio televisivo HCH para acudir a un laboratorio médico (MicroLab) para practicarse la prueba antidoping.

Al llegar al centro médico, el diputado Sergio Castellanos afirmó que les llevarían a 254 “clientes más”, en referencia a los 128 diputados propietarios y 128 suplentes. Ambos congresistas llenaron los documentos para practicarse la prueba y prometieron revelar los resultados.

Tras la prueba

Tras la realización de la prueba, Castellanos dijo que “a partir del martes con la prueba en mano veremos quién se atreve a realizarse la prueba de 12 drogas, invitare a la Junta Directiva para que se hagan la prueba y a toda la bancada nacionalista”.

Sostuvo que le fue bien en la prueba ya que la pagó el diputado Mario Segura.

“La prueba tiene un valor de 750 lempiras por lo que todos pueden hacerse la prueba sin ningún problema”, apuntó.JS