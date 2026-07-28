Aprueban compra de 80 megavatios de energía a Nicaragua y Panamá

Tegucigalpa – El Congreso Nacional aprobó este lunes dos contratos de suministro de energía por 80 megavatios, 30 a Nicaragua y 50 a Panamá a través del Mercado Eléctrico Regional (MER).

El primer contrato de suministro es para la compra de 30 megavatios y su energía asociada entre la Empresa Nacional de Energía eléctrica (ENEE) y la Empresa Edenisa Energy Trading S.A de C.V., de Nicaragua.

Mientras que el segundo contrato es para el suministro de potencia de energía eléctrica de 50 megavatios entre la ENEE y la Empresa Pan-Am Generating Limited S.A de C.V. de Panamá.

El gerente de la ENEE, Guillermo Peña Panting, explicó ante el pleno que no se trata de nuevos contratos, sino que fueron aprobados el año pasado y al haber concluido el anterior periodo presidencial tiene que aprobarlos el Congreso Nacional.

Para el caso, el contrato con la Empresa Edenisa Energy Trading S.A de C.V. data del 15 de diciembre de 2025, mientras que el segundo es del 22 de diciembre de 2025.

«Es un proceso normal en Centroamérica en la adjudicación y contratación de contratos transfronterizos», dijo.

El comisionado presidente de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE), Héctor Corrales, afirmó que el marco legal de estos contratos es el mercado regional y que el precio de compra es más barato que el que tiene el mercado nacional.

Precios bajos

El diputado del Partido Nacional, Mario Pérez, dijo por su parte que esta energía es de unos ocho centavos de dólar por kilovatio, en contraste con el precio nacional de hasta 16 centavos de dólar.

Señaló que Honduras no puede seguir comprando energía generada con diésel y bunker, sino que debe mirar hacia la energía renovable.

«El precio que se está logrando es altamente competitivo», aseguró el presidente de la Comisión de Energía y diputado nacionalista por Yoro, Milton Puerto.

Mientras, el diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre) Germán Altamirano, destacó que los precios de los contratos son competitivos.

Finalmente, el legislador liberal Alejandro Canelas cuestionó que no se pusieran los valores de los contratos en los dictámenes de ley, ante lo cual el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, pidió agregar una ficha técnica para que ese aspecto quede claro. AG