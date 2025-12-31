Aprueban aumento del 4.11% a tarifa de energía eléctrica para primer trimestre de 2026

Tegucigalpa – La Comisión Reguladora de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, (ENEE), aprobó un aumento del 4 % a tarifa de la energía eléctrica para los meses de enero, febrero y marzo de 2026.

Lo anterior se convierte en una mala noticia para los consumidores quienes ahora deberán pagar un precio más alto por el mismo servicio.

En ese orden, la tarifa actual pasa de 4.6236 lempiras por kilowatt hora a 4.8136 lempiras por kilowatt hora.

A continuación Proceso Digital reproduce el nuevo cuadro tarifario de la energía eléctrica para los primeros tres meses del 2026: