Aprobar endeudamiento después de las elecciones, propone Partido Nacional

Tegucigalpa – El jefe de la bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano propone que los préstamos por encima de mil millones de dólares sean aprobados después del 30 de noviembre, una vez realizadas las elecciones generales.

La oposición considera que el partido gobernante, Libertad y Refundación (Libre) utilizará estos fondos para hacer campaña política, por esa razón reiteró, “no vamos a acompañar los préstamos y los 43 diputados vamos a votar en contra”.

Desde el Partido Nacional también han señalado que el oficialismo usa como chantaje el argumento de que parte de los fondos de los préstamos por unos 145.3 millones de dólares son para financiar los presupuestos especiales para las elecciones.

Zambrano también indicó que el Partido Nacional presentará una moción para declarar al Cártel de Los Soles como una organización terrorista, como lo han hecho los congresos de Ecuador y Perú.

“Creería yo que Libre al no tener los votos, ni para los préstamos y también esta solicitud que hemos hecho, que tendríamos el respaldo de la mayoría para presentar esta moción en la que se va declarar grupo terrorista al Cártel de los Soles, ligado a Nicolás Maduro, un aliado principal del gobierno de Libre, eso los vio en la necesidad de suspender la sesión”, indicó.

La sesión del Congreso Nacional convocada para el miércoles (03.09.25) fue suspendida “por inestabilidad en el sistema eléctrico”.

Se indicó que unos transformadores están fallando en el Congreso Nacional. VC