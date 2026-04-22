Aprobado presupuesto general del país por L. 444,335.8 millones

Tegucigalpa – El Congreso Nacional aprobó un presupuesto de 444 mil 335.8 millones de lempiras para el ejercicio fiscal 2026, que a juicio del gobierno envía una “señal de que vamos a poner orden” en el control del gasto y estimular el crecimiento económico.

– El instrumento aprobado es menor en 25 mil millones de lempiras que el enviado por el gobierno anterior de Xiomara Castro.

– Suben las partidas de Educación en L 3,700 millones y de Salud en más de L 2,000 millones de lempiras, así como instituciones que luchan contra la corrupción como PGR y Ministerio Público.

– Aprobado por cuatro bancadas, fue ampliamente discutido y todos los grupos tuvieron tiempo para intervenir ante el pleno de diputados.

La aprobación presupuestaria contó con el apoyo de las bancadas de los partidos Nacional y Liberal, así como de las pequeñas representaciones. Libre se negó a respaldar el mismo, alegando la diputada Clara López que hubo reducción real en el presupuesto de Salud, lo cual fue rechazado por legisladores oficialistas.

Pero la actual gestión del presidente Nasry Asfura señala que el presupuesto aprobado este día tiene una reducción de casi 25 mil millones de lempiras en relación al proyecto de presupuesto del 2026 que fue preparado y enviado por el gobierno de Castro al anterior Congreso Nacional que era dirigido por Luis Redondo, y que era de 469,249 millones de lempiras, pero que no fue discutido tras conocerse que el partido Libre había perdido el poder frente al actual gobernante partido Nacional.

El presupuesto aprobado el año pasado, cuando el país era dirigido por Xiomara Castro, fue de 430 mil 907.8 millones de lempiras, lo que representa un alza de 13 mil 427 millones de lempiras.

El ministro de Finanzas, Emilio Hernández Hércules.

Presupuesto es una señal de que pondremos orden

El ministro de Finanzas, Emilio Hércules, intervino en la Cámara Legislativa e indicó que el presupuesto es un instrumento diseñado para resolver problemas concretos y un ajuste responsable de 25 mil millones de lempiras en relación al enviado por el gobierno anterior.

Con el presupuesto “hay un control del gasto y promueve estabilidad económica, el país deja los excesos del pasado y ahora va por finanzas sanas”, esa es la apuesta indicó el titular de la Secretaría de Finanzas (Sefin).

Indicó que el presupuesto es “realista, financiable y transparente”, indicando que también cuenta con recursos para inversiones responsables, además de priorizar el uso eficiente de los recursos.

Señaló que la administración Asfura busca ordenar y recuperar las finanzas, pero sin olvidar las prioridades del gobierno en cuanto a apoyar a la población.

El ministro Hércules señaló que el presupuesto apoyará el sector educación con un alza de más de 3 mil millones de lempiras, en salud el aumento será de más de 2 mil millones de lempiras, seguridad tendrá un alza de 1 mil 830 millones de lempiras y Defensa un incremento de 1 mil 400 millones de lempiras.

El jefe de la bancada del PL, Jorge Cálix.

Bancada liberal apoyó

El jefe de la bancada liberal, el diputado Jorge Cálix, en su intervención señaló que apoyarán el presupuesto una vez que se aceptaron las recomendaciones hechas por el grupo legislativo, la segunda fuerza parlamentaria, en materia de educación y otros.

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Cálix indicó que una de las sugerencias fue que el presupuesto de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) no fuese reducido, se incrementarán los de educación y salud, así como que se reforzará las transferencias a las alcaldías.

Igualmente destacó que solicitaron que se mantuviera el subsidio para las personas que consumen menos de 150 kilowatts al mes, a fin que no pagaran energía eléctrica.

El legislador Cálix recordó que en “los 13 presupuestos anteriores nunca vino a reunirse un ministro de Finanzas, en está ocasión vino e hizo 50 modificaciones a nuestra petición”.

ENEE y Hondutel podrán contratar sin restricción

El diputado liberal Francis Cabrera pidió que las empresas estatales Hondutel y ENEE que “fueran eximidas” de cumplir con la Ley de Contratación del Estado a fin que puedan competir con las empresas privadas en dichos servicios.

La medida fue aceptada e introducida al presupuesto, lo que según el diputado Contreras permitirá que las empresas estatales sean más rápidas y compitan eficientemente.

El instrumento aprobado es menor en 25 mil millones de lempiras que el enviado por el gobierno anterior de Xiomara Castro.

El presupuesto

De acuerdo al documento presentado por Sefin, el presupuesto global será de 444 mil 265.8 millones de lempiras, que incluye a la Administración Central y las instituciones descentralizadas, empresas públicas e institutos de previsión social.

Las secretarías que contarán con mayores recursos serán Educación con 46 mil 460 millones de lempiras, un alza de 3 mil 700 millones de lempiras en relación al aprobado el año pasado.

Sigue en números Salud Pública con 31 mil 275 millones de lempiras, que registrará un alza de más de 2 mil millones de lempiras, Infraestructura y Transporte (SIT) 17 mil 513 millones de lempiras, Seguridad (Policía Nacional) con 13,307 millones de lempiras, Defensa (Fuerzas Armadas) 12 mil 3359 millones de lempiras, Energía con 7 mil 958 millones de lempiras.

En los otros poderes, el Judicial tendrá 4 mil 396 millones de lempiras y el Congreso Nacional 1 mil 523 millones de lempiras.

El Ministerio Público contará con 5 mil 256 millones de lempiras.

En las empresas estatales el gran captador de recursos es la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) con 59 mil 473 millones de lempiras, seguido por el Banco Central de Honduras (BCH) con 12 mil 196 millones de lempiras y Banhprovi con 3 mil 55 millones de lempiras.

La Empresa Nacional Portuaria (ENP) tendrá 2 mil 216 millones de lempiras y Hondutel con 1 mil 155 millones de lempiras.

En lo aprobado por los diputados se establece que habrá recursos por 45 mil 100 millones de lempiras, de la cuales 16 mil 130 millones será productiva y 28 mil 979 millones de lempiras para formación bruta de capital.

La anterior partida confidencial, ahora es llamada Administración de pasivos y contingencias con 5 mil 256 millones de lempiras, mientras Casa Presidencial contará con 832.9 millones de lempiras.

Aprobado por cuatro bancadas, fue ampliamente discutido y todos los grupos tuvieron tiempo para intervenir ante el pleno de diputados.

Financiamiento

El presupuesto de la administración central será de 263 mil 807 millones de lempiras y su financiamiento provendrá de ingresos tributarios por 186 mil 379 millones de lempiras, los cuales serán generados por dos fuentes principales: Producción, Consumo y Ventas con 88 mil 317 millones de lempiras y de la Renta con 60 mil 36 millones de lempiras.

Igualmente tendrá financiamiento con deuda pública por el monto 66 mil 607 millones de lempiras.

Marco económico

El presupuesto del 2026 se ejecutará en un marco que destaca que el crecimiento económico en un rango del 3.5-4.5 %, una inflación del 4.58 %, una devaluación del 2 % y un producto interior bruto nominal de 1 billón 92 mil millones de lempiras (L1,092,402.9 millones).

En la discusión del presupuesto, ni en el documento del Sefin se hizo referencia al actual entorno económico mundial, con una guerra en Medio Oriente que ha disparado los precios del petróleo y también ha bloqueado la salida de los principales fertilizantes utilizados para los cultivos alimenticios.

Organismos financieros internacionales, economistas y académicos advirtieron que de mantenerse la crisis se ralentizará el crecimiento económico global y se disparará la inflación, por lo que llamaron a adoptar políticas que protejan a los más pobres.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) destacó que están “prestando apoyo a nuestros países miembros —en particular a los más vulnerables— mediante asesoramiento sobre política económica, fortalecimiento de las capacidades y, si procede y en coordinación con la comunidad internacional, asistencia financiera”.

El economista Dante Mossi.

Sin innovación

El economista Dante Mossi señaló en un escrito presentado en su cuenta en la red Linkedin que el presupuesto presentado por el Poder Ejecutivo “no muestra innovación”.

El economista, expresidente del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), señaló que se debe impulsar una reforma tributaria que se concentre en recaudar los impuestos realmente importantes.

“Hay mucho que hacer en innovar el aparato impositivo del Estado, pero muchos de los impuestos cuesta más su recaudación por todos los empleados que cobran dichos impuestos. Asimismo, parte de las transferencias a las municipalidades debería estar vinculado al porcentaje de recaudación de Impuesto Sobre Ventas y Rentas en cada municipio”, indicó el economista. (PD)