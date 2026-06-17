Aprobadas en primer debate reformas al subsector eléctrico

Tegucigalpa – El Congreso Nacional aprobó este martes en primer debate las reformas al subsector eléctrico, una iniciativa que busca transformar la estructura de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), fortalecer su sostenibilidad financiera y modernizar el sistema energético del país.

– El Partido Liberal aclaró que acompañó el proceso de socialización, pero que no respaldan con su firma el dictamen porque hay muchas cosas por cambiar. Pidieron tiempo para el análisis porque recibieron el documento a las 7.50 de la noche.

Durante la sesión legislativa, funcionarios del Poder Ejecutivo expusieron los alcances del proyecto y detallaron la situación financiera y operativa que enfrenta la estatal eléctrica. El ministro de Finanzas, Emilio Hércules, defendió la propuesta y aseguró que cuenta con respaldo de diversos sectores nacionales e internacionales.

“Este proyecto cuenta con el aval y el apoyo internacional de diferentes sectores”, afirmó el funcionario ante el pleno, al tiempo que reiteró que “la ENEE no se vende, la ENEE se rescata”.

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La lectura del proyecto de ley estuvo a cargo de los secretarios del Congreso Nacional, Carlos Ledezma y Francis Omar Cabrera. En la jornada fueron aprobados los artículos 1, 2 y 3, referentes a la escisión de la ENEE en tres sociedades mercantiles independientes dedicadas a Generación, Transmisión y Distribución de energía, así como disposiciones relacionadas con los bienes de la estatal.

Asimismo, avanzó la aprobación de los artículos 4, 5, 6 y 7, relacionados con los mecanismos de transparencia, fiscalización y presupuesto de las empresas subsidiarias que surgirán de la reorganización institucional.

La continuidad de la lectura de la normativa permitió la aprobación de los artículos 8 al 17. El artículo 8 está orientado a la reducción de pérdidas en el sistema eléctrico nacional, mientras que el artículo 9 establece la transición del Operador del Sistema (ODS) hacia el nuevo esquema de Operación del Sistema de Mercado (OSM), incorporando disposiciones vinculadas al personal de la estatal, la transparencia en la gestión y la continuidad operativa del sistema.

El artículo 10 crea el Comité de Unidad Técnica y de Conducción de la reforma del subsector eléctrico, instancia encargada de acompañar y supervisar la implementación del nuevo modelo energético. Por su parte, los artículos 12 y 13 abordan la protección patrimonial y ambiental dentro del proceso de reorganización del sector.

El artículo 14 regula el descargo de bienes muebles y activos que ya no se encuentren en condiciones de uso o que hayan perdido su utilidad operativa, mientras que los artículos 15 y 16 establecen disposiciones complementarias para el funcionamiento del nuevo esquema institucional.

El artículo 17 contempla la derogación de varias disposiciones contenidas en el Decreto No. 46-2022, como parte de la actualización del marco legal del subsector eléctrico.

Oposición

Previo al inicio de la discusión hubo un momento de tensión debido a la oposición de la bancada de Libre. Durante la sesión se registró un incidente protagonizado por el diputado de Libre, John Milton García, quien lanzó una botella con agua hacia miembros de la junta directiva del Congreso Nacional en medio del debate.

El proyecto de reformas a la Ley General de la Industria Eléctrica llegó al pleno tras recibir dictamen favorable de la Comisión de Energía, que destacó la necesidad de actualizar el marco legal e institucional del sector para responder a los desafíos actuales y cumplir con los compromisos adquiridos por Honduras en el Mercado Eléctrico Regional de Centroamérica.

Según el dictamen, previo a su aprobación se desarrolló un amplio proceso de socialización con representantes del sector privado, organismos internacionales, generadores de energía, sindicatos, instituciones estatales y organizaciones de sociedad civil, quienes presentaron observaciones y propuestas al texto.

Entre los principales problemas identificados destacan las pérdidas anuales de la ENEE, estimadas en más de 16 mil millones de lempiras, los elevados niveles de pérdidas técnicas y no técnicas, los constantes apagones y el impacto de las tarifas eléctricas en hogares y empresas.

Tanto funcionarios del Ejecutivo como diputados que respaldan la iniciativa insistieron en que las reformas no contemplan la privatización de la ENEE. Además, señalaron que el proyecto incorpora garantías para la protección de los derechos laborales de los trabajadores y preserva el carácter público de la institución.

Los promotores de la reforma sostienen que el actual modelo de operación responde a una estructura creada en la década de 1970, por lo que consideran urgente separar las actividades de generación, transmisión y distribución para mejorar la eficiencia, reducir pérdidas, combatir el hurto de energía y atraer nuevas inversiones bajo reglas transparentes.

Tras superar el primer debate, el proyecto continuará su trámite legislativo y se espera que en la sesión de este miércoles avance hacia su aprobación definitiva. La iniciativa requiere al menos 65 votos favorables para convertirse en ley, en lo que diversos sectores consideran una de las reformas más importantes para el futuro energético de Honduras.

El diputado presidente Tomás Zambrano anunció que la discusión continuará en la sesión de este miércoles, en la que se espera seguir avanzando hacia su eventual aprobación final. LB