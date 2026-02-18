Aprobada ley que desconcentra poder absoluto en presidencia de la CSJ

Tegucigalpa – El Congreso Nacional aprobó este martes la iniciativa de despojar de sus facultades administrativas a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Ráquel Obando, de hacer nombramientos, traspasos y cancelaciones en ese poder del Estado.

– Los diputados siguen votando levantando la mano y no con el sistema electrónico.

La iniciativa fue modificada y se aprobó que mientras se elijan los miembros del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial será el pleno de magistrados de la CSJ, que actuará de manera colegiada, y los que ejercerán la facultad de seleccionar, nombrar, ascender, trasladar y permutar jueces, magistrados, defensores públicos, supervisores y personal administrativo.

Para las facultades disciplinarias y de despidos, el pleno del Supremo debe aprobar un mecanismo para que al menos tres magistrados propietarios conozcan dichos procedimientos.

El decreto establece que las facultades administrativas las seguirá ejerciendo la presidencia de la CSJ previa aprobación del Plan Operativo Anual por el pleno, con rendición de informes trimestrales.

Las decisiones serán válidas cuando se alcance el voto favorable o afirmativo de al menos la mitad más uno del pleno de magistrados.

Debate

El jefe de la bancada liberal, Jorge Cálix, presentó la moción de dispensar el segundo debate y solo discutir el tercero.

Alegó que se están haciendo nombramientos ordinarios de jueces al margen de la ley, a discreción y sin concurso en el Poder Judicial.

Cálix comentó que se reforman de manera ordinaria los decretos 282-2010 y 05-2011 porque le da poderes extraordinarios a una persona.

El diputado de Libre, Fabricio Sandoval.

Mientras que el diputado de Libertad y Refundación (Libre), Fabricio Sandoval, presentó una moción de orden para que se detenga la discusión de este decreto, pero no fue considerado por el hemiciclo legislativo.

El legislador opositor denunció que este decreto es un “golpe de Estado” a la CSJ y que se requiere una reforma constitucional para su aprobación, violentándose la norma por intereses partidarios y políticos, y someter la institucionalidad a un control y mando.

Sandoval exigió que se nombre una comisión del Congreso Nacional para que se reúna con el pleno de magistrados de la CSJ y trabajar en la creación del Consejo de la Judicatura.

Entretanto, el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, recordó que el decreto 05-2011 establece la creación del Consejo de la Judicatura que se iba a encargar del personal, recurso administrativo y económico.

El titular de la Cámara, Tomás Zambrano.

Explicó que en la reforma del decreto 05-2011 se incorporó un artículo transitorio que mientras que se aprobaba el Consejo de la Judicatura, las facultades administrativas las tenía transitoriamente la presidencia de la CSJ.

Zambrano admitió que por “temas políticos” declararon inconstitucional el Consejo de la Judicatura, y vuelve activarse una norma transitoria-temporal-provisional la facultad administrativa la presidencia de la CSJ.

Esclareció que una norma constitucional tiene carácter permanente y no transitoria, enfatizando que la actual reforma no es constitucional.

Posteriormente, se nombró una comisión especial para que se reúna con el pleno de magistrados de la CSJ para socializar y elaborar la Ley del Consejo de la Judicatura y Carrera Judicial.

Los integrantes de la comisión especial son: Mario Pérez (presidente), Francis Cabrera (subpresidente), Sara Zavala (secretaria), Alex Zorto, David Manaiza, Godofredo Fajardo, Remberto Zavala, Cárlenton Dávila, Mario Portillo, Luz Ernestina Mejía y Lenin Valeriano. AG