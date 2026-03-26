Aprobada Ley de Empleo Parcial con el rechazo de bancada de Libre

Tegucigalpa – La noche de este miércoles, con el apoyo de las bancadas del Congreso Nacional a excepción de Libertad y Refundación (Libre), se aprobó la Ley de Empleo Parcial.

– La bancada de Libre votó en contra de la ley por considerar que disminuye los derechos laborales de los hondureños.

El presidente de la Comisión de Trabajo, diputado Alberto Emilio Cruz defendió que la Ley de Empleo Parcial garantiza la estabilidad laboral es decir que se podrán contratar trabajadores por tiempo indefinido. Se trata de un régimen especial exclusivamente para el sector privado.

Varias voces de la Cámara Legislativa reconocieron al exdiputado liberal Mauricio Villeda, quien en la gestión anterior presentó la norma cuando se derogó la Ley de Empleo por Hora.

El diputado Alberto Cruz.

La normativa de 24 artículos, se discutió en un solo debate y contó con el respaldo de la mayoría de la Cámara Legislativa. La bancada de Libre pidió un espacio de 15 minutos para determinar si apoyaban o no la Ley de Empleo Parcial, pero luego dejaron claro que no la apoyaban.

Algunas de las bondades de la Ley de Empleo Parcial: libertad sindical, pago de décimo tercer y cuarto mes, vacaciones pagadas, séptimo día pagado, derechos de maternidad, protección contra el despido (preaviso), auxilio de cesantía, salarios caídos, protección contra riesgos profesionales, derecho efectivo a la seguridad social, contratación colectiva, entre otras prerrogativas.

[LEER] Derogada Ley de Empleo por Hora en Honduras

“La ley no será discriminatoria entre el empleado que tiene una jornada completa y el que tiene una a tiempo parcial”, destacó Cruz y añadió que un empleado que tiene una jornada completa no puede ser traspasado a una de tiempo parcial.

Acentuó que “esta ley no compite con el Código del Trabajo”.

Cruz mencionó que en el país existen 2 millones de hondureños sin trabajo y de los 4.3 millones que trabajan el 78 % tienen condiciones precarias de empleo, es decir que no cuenta con contrato de trabajo, no tiene estabilidad laboral y sin acceso a la asistencia de seguridad social.

El diputado Hugo Noé Pino.

Libre vota en contra

El diputado Hugo Noé Pino cuestionó que con la Ley de Empleo Parcial se disminuyen derechos laborales contenidos en el Código del Trabajo.

Señaló que resulta inconstitucional que se violenten derechos laborales contenidos en la ley vigente desde mediados del siglo pasado en Honduras.

“Esta ley no sólo es innecesaria sino que debilita el sistema de previsión social existente, además incumple compromisos adquiridos por Honduras en el plano internacional, la ley lejos de ampliar los derechos los reduce”, criticó Pino.

Remató que “no estamos frente a un simple reforma técnica, sino ante una modificación estructural que pretende institucionalizar la precarización laboral y debilitar los derechos conquistados por la clase trabajadora”.

La Ley de Empleo Parcial viene a llenar el espacio que dejó la Ley de Empleo por Hora, derogada en abril de 2022, tres meses después del inicio del gobierno de Xiomara Castro. JS