Aprobada comisión legislativa para abordar los feminicidios en Honduras

Tegucigalpa- El Congreso Nacional de Honduras aprobó por unanimidad la creación de una comisión especial de investigación orientada a fortalecer la prevención, investigación y erradicación de los feminicidios y muertes violentas de mujeres en el país.

-Entes de seguridad, justicia e investigación tendrán 60 días para presentar un informe de la situación real de los femicidios e impunidad en el país al Legislativo.

La iniciativa fue presentada por la diputada Lissi Cano, quien explicó que la comisión estará integrada por diputadas de distintas bancadas y trabajará mediante mesas permanentes de diálogo con operadores de justicia, cuerpos policiales y organismos de protección de la mujer.

Según detalló la legisladora, la comisión tendrá un plazo inicial de 60 días para visitar y coordinar acciones con instituciones clave como la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público y la Secretaría de Seguridad, con el objetivo de conocer el estatus real de los casos de muertes violentas de mujeres, especialmente aquellos que permanecen en la impunidad.

“Cuando se trata de proteger la vida de las mujeres, debemos actuar con unidad, firmeza y responsabilidad. Este ya no es solo un problema, se ha convertido en un flagelo en nuestro país”, expresó Cano.

La diputada recordó además que en la administración anterior del Congreso impulsó la Ley de la Casa Refugio, una normativa preventiva que busca brindar protección a mujeres víctimas de violencia antes de que pierdan la vida, ofreciéndoles espacios seguros lejos de sus agresores.

Finalmente, Cano subrayó que a partir del informe que presenten las instituciones se elaborará una “radiografía real” de la situación, la cual servirá de base para construir nuevas iniciativas de ley encaminadas a reducir los feminicidios y disminuir los alarmantes índices de violencia contra las mujeres en Honduras.LB