Aprobación del FMI fortalece las finanzas del país y mejora la confianza internacional, afirma experta de la UNAH

Tegucigalpa- La jefa del Departamento de Banca y Finanzas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Nancy Ochoa, señaló que la aprobación de la cuarta y quinta revisión del programa suscrito entre Honduras y el Fondo Monetario Internacional (FMI) era un resultado esperado, debido a las evaluaciones favorables obtenidas por el país en materia macroeconómica, fiscal y de reformas estructurales.

-Según la experta, la aprobación del FMI funciona como un «sello de calidad» que envía señales positivas a los mercados financieros.

La académica explicó que el directorio ejecutivo del organismo internacional avaló el avance del programa luego de constatar el cumplimiento satisfactorio de la mayoría de las metas establecidas.

«Las evaluaciones realizadas en términos de indicadores macroeconómicos, indicadores fiscales y algunas reformas estructurales salieron casi en su totalidad evaluadas positivamente. Se habla de que se cumplieron satisfactoriamente 11 de las 17 metas», indicó.

No obstante, Ochoa recordó que el acuerdo firmado en 2023 aún no concluye, ya que resta la sexta revisión, con la que se completará el programa pactado entre Honduras y el organismo financiero internacional.

Respecto al desembolso de 242 millones de dólares, la especialista afirmó que estos recursos representan un importante respaldo para las finanzas públicas al complementar las necesidades presupuestarias del Estado.

«Son recursos que el Estado no tiene y que ayudan muchísimo», expresó, al tiempo que subrayó que el mayor beneficio radica en el efecto que genera sobre la confianza de otros organismos multilaterales y acreedores internacionales.

Según la experta, la aprobación del FMI funciona como un «sello de calidad» que envía señales positivas a los mercados financieros internacionales sobre el manejo responsable de la política fiscal y monetaria del país, facilitando el acceso a nuevas fuentes de financiamiento.

La académica recordó que uno de los principales desafíos del programa ha sido la reforma del sector energético, una condición que el FMI ha planteado en reiteradas ocasiones y que no logró concretarse en administraciones anteriores.

En ese sentido, Ochoa explicó que, aunque a finales de 2025 el organismo consideró incumplida esa meta estructural, el Gobierno solicitó una dispensa que permitió que este aspecto no afectará el desembolso aprobado, tomando en cuenta los avances reportados y el proceso de discusión de la reforma energética, cuyo debate permanece pausado.

Finalmente, la economista indicó que Honduras aún enfrenta retos importantes para cumplir el resto de las metas estructurales del programa, especialmente en áreas como el combate a la corrupción y el fortalecimiento de la gobernanza, aspectos que serán determinantes durante la próxima revisión del acuerdo.LB