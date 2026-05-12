Aprobación del FMI envía mensaje correcto a inversión extranjera, dice ministro Hércules

Tegucigalpa – La aprobación a nivel técnico de la revisión 4 y 5 del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) envía un mensaje correcto para atraer inversión extranjera que permita la generación de empleos, dijo el ministro de Finanzas, Emilio Hernández Hércules.

– La ejecución presupuestaria debe ser en tiempo récord, pide ministro de Finanzas.

El coordinador del Gabinete Económico de Honduras señaló que la aprobación de parte de la misión técnica del Fondo solo está a la espera que el directorio del FMI lo ratifique en junio próximo y a partir de ahí se esperaría la liberación de los 245 millones de dólares acordados.

Hernández Hércules indicó que fue desafiante para el equipo económico gubernamental hacer las revisiones 4 y 5 pactadas con el Fondo con apenas un poco más de tres meses en la gestión gubernamental y sin haber tenido previamente la transición que caracteriza cuando hay cambios de gobierno.

El ministro de Finanzas señaló que también en ese corto lapso debieron hacer frente al problema de la deuda flotante heredada de la administración de la expresidenta Xiomara Castro.

El titular del Gabinete Económico señaló que en lo acordado con la misión del FMI para aprobar las revisiones 4 y 5 no se incluyeron devaluación, más impuestos o privatizaciones, aunque si reconoció que se harán reformas para que el sistema financieronno sea utilizado para el lavado de dinero o financiamiento al terrorismo.

El ministro Hernández Hércules señaló que uno de los desafíos a enfrentar es la ejecución presupuestaria en tiempo récord, ya que se aprobó cuando ya han transcurridos cuatro meses del año.

Indicó que le pidió al presidente Nasry Asfura que le indique a los integrantes del gabinete que aceleren la ejecución del presupuesto y con ello influir en el circulante en la economía nacional.

Por su lado el presidente del Banco Central de Honduras (BCH), Roberto Lagos, señaló que recibieron al gobierno en el marco de una tormenta perfecta por el incremento de los precios del petróleo a causa de la guerra en Medio Oriente y la crisis climática que está golpeando los precios de los alimentos.

Indicó que para hacer frente a estos shocks externos es importante contar con reservas internacionales de divisas adecuadas, ya que se garantiza la compra de los combustibles utilizados para movilizar el aparato productivo, los fertilizantes y otras materias primas.

Recordó que la función del BCH es estabilizadora y corregir distorsiones cuando se presenten y que la parte del crecimiento económico corresponde a otras áreas del gobierno.

Ambos funcionarios intervinieron en el programa Frente a Frente de Televicentro que conduce Renato Álvarez. (PD)