Aprobación de revisión del FMI prevén desde el Colegio Hondureño de Economistas

Tegucigalpa – Existen expectativas positivas en torno a la evaluación que realiza el Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre la economía nacional, señaló el presidente del Colegio Hondureño de Economistas, Juan Carlos Hernández.

“Yo creo que la expectativa es poder aprobar estas revisiones. Nos basamos en el comportamiento que han tenido las principales variables macroeconómicas”, expresó en referencia a la actual revisión del acuerdo.

Hernández explicó que, pese a un entorno internacional complejo, Honduras mantiene proyecciones de crecimiento moderadas: “Se espera que este año el crecimiento económico oscile entre el 3 % o 4 %. Quizá no son los niveles que todos esperamos, pero hay que considerar que incluso el FMI ha hecho revisiones a la baja a nivel global”.

El economista también destacó la importancia de la disciplina fiscal como uno de los factores clave en la evaluación. Señaló que en el 2025, contrario a lo esperado en un año electoral, el gasto público no se disparó, lo que permitiría cumplir con las metas de déficit proyectadas.

No obstante, advirtió que uno de los principales retos sigue siendo la situación financiera de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE). “Es una situación complicada por las deudas acumuladas, debe haber un compromiso del gobierno para ponerse al día con los pagos”, apuntó.

“Creemos que al final de la próxima semana se podrá anunciar que hemos aprobado esta misión del FMI”, estimó, al considerar que el cumplimiento de las metas refleja estabilidad económica.

La misión del FMI llegó al país esta semana para realizar la cuarta y quinta revisión del acuerdo firmado en septiembre de 2023, un proceso que podría permitir el desembolso de aproximadamente 240 millones de dólares en apoyo presupuestario para el Estado hondureño. AD