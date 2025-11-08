spot_imgspot_img
Política

“Aprecio su apoyo desde el fondo de mi corazón en este camino tan difícil”: Cossette López

Por: Proceso Digital

Tegucigalpa – La consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, agradeció a quienes le han manifestado su apoyo tras los constantes ataques en su contra.

«Es importante sentir ese respaldo y es muy valioso para mí ver que la verdad es realmente apreciada, ver cómo la gente ora por mi desde sus hogares”, manifestó a través de un video.

Agregó que “les agradezco mucho desde el fondo de mi corazón».

Expresó que el camino se ha tornado difícil y complejo, pero con la sabiduría de Dios y el apoyo de las personas vamos enfrentando esta situación.

“Sepan que estoy al tanto de las manifestaciones que han realizado, de las jornadas de oración y de las movilizaciones y eso se los agradezco mucho desde el fondo de mi corazón porque la democracia es primero”, apuntó. IR

Noticias recientes

