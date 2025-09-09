Apreciaciones del lempira frente al dólar cambian pronósticos de devaluación al cierre de 2025

Tegucigalpa – La economista Nancy Ochoa explicó que las recientes apreciaciones que reporta el lempira frente al dólar, ajustan a la baja las proyecciones estimadas al inicio del año de que la devaluación llegaría a un 4 %.

Ochoa indicó que la dinámica del mercado, marcada por una mayor captación de divisas donde la oferta ha superado la demanda, ha permitido estos días de apreciación de la moneda nacional, reportada por el Banco Central de Honduras (BCH) en agosto y al inicio de septiembre.

“El lempira se ha devaluado en 66 centavos con una tasa de devaluación del 2.60 %, lo que varía de cara a las proyecciones que se habían hecho al iniciar este año, que se estaba vaticinando que podría llegar a un nivel de 4 % de devaluación”, dijo.

(Leer) Especialista en finanzas de la UNAH considera incierto que las reservas internacionales dependan mucho de las remesas

Tras este escenario, la experta en economía señaló que no cree que se llegue al nivel que se había pronosticado inicialmente, “ya solo faltan cuatro meses para que terminemos este año y estamos en un porcentaje del 2.60 %”.

Para la economista, si el BCH quiere llegar al nivel proyectado en su Programa Monetario, de 4 %, van a tener que haber días donde se va a tener que depreciar la moneda y eso si lo reciente la población en sus bolsillos.

“Viene una temporada alta de captación de divisas en términos de remesas familiares, pero también viene un incremento de la demanda, muchas personas compran dólares, hacen compras de productos, en ese sentido vamos a ver un repunte tanto en la oferta como en la demanda”, refirió. VC