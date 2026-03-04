Apple presenta el nuevo MacBook Neo, su portátil más barato

Nueva York – Apple presentó este miércoles el nuevo MacBook Neo, una nueva versión de su clásico portátil con todas las funcionalidades de Mac pero más barato que el resto de la gama.

Según informó la tecnológica, las versiones de su nuevo ordenador estarán disponibles a partir del próximo 11 de marzo, aunque los clientes podrán reservarlos a partir del 4 de marzo.

El Neo tendrá un precio inicial de 599 dólares y estará disponible en cuatro colores: rosa nube, índigo, plata y un nuevo color cítrico.

«Tiene un diseño resistente de aluminio en cuatro fantásticos colores, una espectacular pantalla Liquid Retina, el rendimiento del chip de Apple, autonomía para el día entero, cámara, micrófonos y altavoces de gran calidad, Magic Keyboard, trackpad Multi-Touch y las potentes e intuitivas prestaciones de macOS. No hay ningún otro portátil como este», dijo John Ternus, vicepresidente sénior de Ingeniería de Hardware de Apple.

El terminal contará con autonomía para el día entero. El MacBook Neo ofrece hasta 16 horas de autonomía con una sola carga.

Incorpora el Magic Keyboard de Apple, así como un trackpad Multi-Touch de gran tamaño, Touch ID y una cámara FaceTime HD a 1080p.

Tiene el sistema operativo macOS y ofrece integración «total» con el iPhone. JS