Apple lanza los nuevos MacBook Pro y MacBook Air con mayores capacidades para la IA

Nueva York – Apple lanzó este martes los últimos modelos de su MacBook Pro de 14 y de 16 pulgadas, con los nuevos procesadores M5 Pro y M5 Max, con los que la compañía busca mejorar el rendimiento para profesionales y sus capacidades de inteligencia artificial (IA), y el nuevo MacBook Air con el chip M5.

Según informó la tecnológica las versiones de su nuevo ordenador estarán disponibles a partir del próximo 11 de marzo, aunque los clientes podrán empezar a reservarlos este miércoles 4 de marzo.

«El MacBook Pro con el M5 Pro y M5 Max redefine lo que se puede hacer con un portátil profesional, y ahora es 4 veces más rápido que la generación anterior», dijo John Ternus, vicepresidente sénior de Ingeniería de Hardware de Apple, en un comunicado.

Según explicó, el nuevo MacBook Pro permite disfrutar de capacidades que «ningún otro portátil es capaz de llevar a cabo».

«Con el M5, el MacBook Air potencia una amplia variedad de tareas, desde las de productividad cotidianas a los flujos de trabajo de creativos, y es todavía más rápido para la IA, ahora con el doble de capacidad mínima, Wi-Fi 7 y Bluetooth 6 en un diseño tan elegante como resistente con una gran autonomía», explicó Ternus sobre la versión ligera del ordenador.

Junto a este lanzamiento, Apple presentó también los procesadores M5 Pro y M5 Max, creados mediante la nueva arquitectura Fusion desarrollada por la compañía.

Estos chips, albergan una CPU avanzada, una GPU de última generación con Neural Accelerators y un mayor ancho de banda de memoria unificada que «supone un aumento descomunal» en la computación de IA.

El M5 Pro está pensado, según Apple, para «satisfacer las necesidades de usuarios profesionales que requieren una capacidad de procesamiento elevada», mientras que el M5 Max está diseñado para quienes necesitan «una GPU con el máximo rendimiento».

Junto a estos lanzamientos, Apple también presentó una nueva generación de su monitor Studio Display y el nuevo Studio Display XDR, que cuenta con una pantalla Retina XDR 5K de 27 pulgadas con retroiluminación mini-LED, 2,000 nits de pico de brillo HDR y frecuencia de actualización de 120 Hz.

En EEUU, el MacBook Pro estará disponible desde los 2,199 dólares, en su versión de 14 pulgadas con M5 Pro, y desde los 3,899 dólares, en su versión de 16 pulgadas con M5 Max.

Por su parte, el MacBook Air de 13 pulgadas con chip M5 estará disponible desde los 1,099 dólares y el de 15 pulgadas desde 1,299 dólares, con descuentos.

El Studio Display saldrá a la venta desde 1,599 dólares y el Studio Display XDR, que sustituye al Pro Display XDR, estará disponible desde 3,299 dólares. EFE