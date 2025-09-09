«Apoyo de Honduras a Venezuela es “posición de alto riesgo”, señala Tony García  en misiva de renuncia a Libre 

Tegucigalpa – Tony García renunció oficialmente al Partido Libertad y Refundación y a la Comisión de Política de la cual formaba parte.

El exvicecanciller de Honduras confirmó a Proceso Digital que ya envió una carta oficial comunicando su renuncia al coordinador del Partido Libre, José Manuel Zelaya Rosales.

“Me alarma signos múltiples de intolerancia y mensajes divisionistas», remarcó el exfuncionario.

García justificó que no se siente representado por la actual dirección y actuaciones de Libre, tanto como partido como en el ejercicio del gobierno.

“En política exterior, la alineación con el gobierno de Venezuela en su conflicto con los Estados Unidos es una posición de alto riesgo que pone en peligro relaciones vitales para nuestra nación, nuestros compatriotas en los EEUU, el comercio respecto a un aumento a los aranceles como represalias, entre otras”, razonó.

De igual manera argumentó que en un sistema democrático, la disidencia es un derecho, no un acto de traición.

El exfuncionario también expresó que “me alarma signos múltiples de intolerancia y mensajes divisionistas. Declaraciones recientes de la candidata presidencial que abogan por una «justicia refundacional» («En Honduras la justicia debe ser transformada y debe ser sometida también a la refundación», Rixi Moncada, S.P.S. 30 de agosto) suponen un peligro para nuestro estado de derecho y los pilares de la democracia. PD